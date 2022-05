Wanda Nara, la foto vietata ai minori | Posa praticamente nuda…da brivido!

Non hanno un minuto per respirare i followers di Wanda Nara! È un susseguirsi di scatti uno più provocante dell’altro. La showgirl Argentina questa volta si è tolta tutti i vestiti e ha lasciato che i suoi fan ammirassero la sua straordinaria bellezza senza veli.

La moglie e agente del calciatore Mauro Icardi sa sempre come far parlare di sé. Wanda non perde occasione per far rimanere tutti i suoi follower senza parole. Questa volta il suo post è quasi illegale perché la mostra quasi come mamma l’ha fatta.

Wanda Nara sta tentando la strada dell’imprenditoria

Ma Wanda non è solo la responsabile della carriera calcistica di suo marito; l’ex modella si è da poco lanciata nel settore dell’imprenditoria lanciando una linea di trucco e di abbigliamento con particolare attenzione ai costumi da bagno.

Le foto che pubblica su Internet, soprattutto sulla sua seguitissima pagina Instagram, sono anche una scusa per sponsorizzare i suoi capi e ovviamente, visto la modella d’eccezione, ogni sua produzione riscuote un clamore straordinario.

Deve il suo successo sicuramente al carattere deciso e intraprendente. Si definisce come una stratega audace, con intuizione, coraggio e fiuto per gli affari. E’ figlia d’arte poiché sua mamma era una commerciante e il suo papà aveva un’agenzia di auto.

Ultimamente è stata fotografata dai paparazzi in un atelier di abiti da sposa e da subito il gossip è rimbalzato su numerosissime testate. E’ forse è arrivato il momento di mettere a tacere ogni malelingua e rinnovare la promessa matrimoniale con Mauro Icardi? Ormai il momento di crisi sembra essere completamente superato e Wanda conferma di aver dimenticato il tradimento del giocatore del Paris Saint Germain.

L’influencer di Buenos Aires e l’ex capitano dell’Inter stanno vivendo un nuovo idillio e i due sembrano aver messo alle spalle la bufera che ha colpito recentemente il loro matrimonio.

Il post che ha lasciato tutti i suoi followers senza parole

Icardi, c’è da giurarlo, non deve essere assolutamente un uomo geloso anche perché con Wanda avrebbe vita veramente breve. La pagina Instagram della showgirl Argentina che conta uno straordinario numero di follower, 12.3 milioni, è un album fotografico che la ritrae in immagini che lasciano sempre poco all’immaginazione.

È il caso del suo ultimo scatto in bianco e nero. Wanda si fa ritrarre in un momento di relax con indosso solo una accappatoio che poco riesce a coprire. La sua posa sensuale è stata “catturata” sul davanzale di una finestra dove la bella Argentina si appoggia con fare provocante.

La sua chioma bionda le accarezza il seno esplosivo e i followers vanno letteralmente in delirio. Wanda è riuscita a mettere a segno un altro dei suoi colpi!