Chiara Nasti, la futura mamma più sexy che abbiate mai visto | La foto in tutina che ha fatto impazzire i followers

La nota fashion blogger ha condiviso la lieta notizia sui social insieme al compagno, il calciatore Mattia Zaccagni. Dallo scatto pubblicato su Instagram, possiamo dire che per Chiara Nasti la gravidanza non rappresenta certamente un limite alla sua sensualità.

Classe 1998, Chiara Nasti è una delle fashion blogger più seguite e conosciute in Italia, con quasi 2 milioni di followers su Instagram.

Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dei social fin da giovanissima. A soli 15 anni ha aperto il suo blog, chiaranasti.it, nel quale era solita parlare della sua vita quotidiana e dare consigli di moda e bellezza. In poco tempo, il suo blog ha riscosso un grande successo facendo arrivare la giovane influencer in televisione.

La notorietà sui social ed in tv

A 16 anni, Chiara ha pubblicato il libro “@nastilove- Diario di una fashion blogger”, ricco di consigli di stile per le sue fan. Raggiunta la notorietà, è stata selezionata come presentatrice degli “Italian MTV Awards” e come reporter durante gli “European Music Awards”. Inoltre, nel 2018, ha partecipato al reality show l'”Isola dei famosi”.

La Nasti è finita spesso al centro dei gossip per via della sua vita sentimentale e delle relazioni avute con altre celebrità. La fashion blogger, infatti, è stata fidanzata con il rapper Emis Killa e con il calciatore Emanuele Boriello.

Mentre nel 2017 ha avuto una storia con il suo migliore amico da sempre, Ugo Abbamonte, discendente da una ricca famiglia di imprenditori. La loro relazione è finita dopo due anni e Chiara è stata successivamente con il calciatore Nicolò Zaniolo.

Attualmente, ha trovato l’amore con il calciatore Mattia Zaccagni. Centrocampista e attaccante militante nella Lazio, ora in prestito al Verona, quest’ultimo sta raggiungendo risultati importanti per la sua carriera e solo nel 2020 è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore italiana.

La splendida “mini mama”

Chiara Nasti, come già affermato, è seguitissima sui social, che sono ormai il suo regno: interagisce quotidianamente con i followers, coinvolgendoli nella sua vita privata e lavorativa.

La fashion blogger ha deciso di condividere una notizia molto importante insieme al compagno. La coppia è in dolce attesa.

Chiara ha pubblicato su Instagram un bellissimo scatto nel quale si intravede il “pancione”. Nella fotografia, indossa una tutina blu attillata che esalta le sue forme alla perfezione, mostrando che per lei la gravidanza non costituisce un limite all’espressione della sua sensualità.

“Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori” ha commentato la coppia sul social. Il gesto di Mattia, che nel corso di una partita di è infilato il pallone da calcio sotto la maglietta, è finalmente stato spiegato.