Enrico Brignano non ce l’ha fatta | Ormai il destino è segnato, non lo sarà mai più

Esponente di spicco della comicità romana. Enrico Brignano vive il successo da molti anni ormai. Ma adesso questa decisione…

Alla fine (quasi) tutti ci cascano. Questa volta è toccato e toccherà a Enrico Brignano, conduttore, comico e showman che tutti noi apprezziamo. L’annuncio è arrivato tramite i social network. Niente sarà più come prima.

Esponente di spicco della comicità romana. Quel modo di far ridere dei grandi maestri: da Alberto Sordi a Gigi Proietti. Passando per Nino Manfredi. Proprio accanto a Gigi Proietti ha recitato ne “Il maresciallo Rocca”. Ma lo ricordiamo anche nella fortunata fiction “Un medico in famiglia”.

Nella sua carriera, sia la televisione, sia il cinema, sia l’intrattenimento. Sul grande schermo, ruoli in “South Kensington”, “Un’estate ai Caraibi” e i due film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi” e “Poveri ma ricchissimi”. Showman anche in tv con “La sai l’ultima?” e “Macao”. Nel biennio 2011-2012 è stato anche tra gli inviati de “Le Iene”.

Fiction, programmi televisivi, cinema. Enrico Brignano è uno dei volti più noti della comicità italiana. Con il suo accento romano fa ridere e intrattiene gli spettatori. Il suo grande appeal verso il pubblico lo porta anche a girare molto per l’Italia, con gli spettacoli e il suo repertorio.

L’annuncio sui social network

55enne, Enrico Brignano nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si separa nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.

I due sono molto uniti e hanno spesso duettato anche sul palco. Un esempio splendido di una coppia capace di dare il meglio di sé, non solo nella vita privata e sentimentale, ma anche in quella lavorativa. Ma mancava qualcosa.

Ed è proprio Flora Canto a fare l’annuncio, seppur in maniera indiretta, tramite il proprio profilo Instagram. L’annuncio arriva con il messaggio di accompagnamento alla foto pubblicata. In questo scatto vediamo la bella Flora sorridente, con una tazzina di caffè in mano. Evidentemente stanca, ma felice, come lei stessa scrive.

Ed ecco, quindi, l’annuncio: “Faccetta stanca ma felice.. Lista nozze fatta!!!!!!🙈❤️ #waitingformarriage Manca poco….😅”. Ebbene sì, Enrico Brignano e Flora Canto, dopo circa 8 anni di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. Proprio così, ci cascano tutti e ci è cascato anche lui.

Ovviamente scherziamo, anche con il nostro titolo. Noi non possiamo che essere felici che abbiano deciso di sugellare la loro unione. Ma, ovviamente, attendiamo la data del grande evento…