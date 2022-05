Francesco Sarcina, quando si rimane un animale da palcoscenico anche nel backstage | La foto del rocker

Uno scatto inedito per il leader de Le Vibrazioni, che non perde la propria anima rock nemmeno quando scende dal palco

Non si è rockstar solo sul palco. Essere rockstar è uno stato dell’anima. Fa parte di noi stessi. Può avere l’anima rock chiunque, a prescindere dal lavoro svolto nella vita. Se poi, però, sei Francesco Sarcina, allora sei rock a prescindere. E il leader de Le Vibrazioni lo fa vedere anche giù dal palco, in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram.

45enne, chitarrista, è quindi noto al grande pubblico per essere il frontman della band pop rock milanese. Tutto nasce nel 1993, quando Francesco Sarcina conosce Alessandro Deidda, batterista, con il quale darà vita a Le Vibrazioni nel 1999. I due, insieme a Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista), formano il gruppo che dopo alcuni anni di anonimato fa breccia con il singolo Dedicato a te nel 2003. Sarcina è autore di testi e musica della quasi totalità delle canzoni del gruppo.

Le Vibrazioni sono un gruppo molto apprezzato nel panorama musicale alternativo. Un po’ di rock, un po’ di pop e un po’ di indie nelle loro tonalità. E poi, ovviamente, la grande presenza scenica di Francesco Sarcina, che è anche molto amato dalle donne. Dal 2015 al 2019, Francesco Sarcina è stato legato sentimentalmente all’attrice Clizia Incorvaia, oggi legata a Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Francesco Sarcina, rock anche giù dal palco

Le Vibrazioni hanno partecipato all’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, Francesco Sarcina e i suoi hanno portato la loro grinta. Ma evidentemente non hanno convinto la giuria del Festival, classificandosi 22esimi su 25 artisti in gara con la loro canzone “Tantissimo”.

E’ proprio vero, quindi, l’Italia non è un Paese che premia il rock. E l’exploit degli ultimi mesi dei Maneskin forse è solo una felice eccezione. Ma non per questo Francesco Sarcina decide di snaturarsi. Lui è rock da sempre e rock lo sarà sempre.

Ce lo dimostra (qualora vi fosse bisogno di dimostrazioni) anche con uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram. “Animali da backstage” scrive a commento di una foto molto particolare.

Vediamo infatti il leader de Le Vibrazioni sdraiato sul letto, con un pupazzo a forma di anatra in testa, a mo’ di aureola. E poi, nello scatto, spunta un piedino, probabilmente della figlia Nina, cui il rocker è molto legato. E con cui mostra anche il proprio volto più tenero e amorevole. Perché è proprio vero, i papà sono le più grandi rockstar di sempre!