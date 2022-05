Alessia Marcuzzi, il suo outfit ha lasciato tutti a bocca aperta | L’ evento speciale lo affronta così

Un momento speciale per Alessia Marcuzzi e la sua famiglia: per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un look impeccabile.

Da diverso tempo Alessia Marcuzzi si è allontanata dalla televisione ma continua a far parlare di sé.

Molto attiva sui social, dove è seguita da oltre 5 milioni di followers, è solita condividere scatti che la mostrano nella sua quotidianità – e soprattutto in tutto il suo splendore – ma anche al lavoro: l’ex conduttrice, infatti, negli ultimi anni ha iniziato a dedicarsi alla carriera imprenditoriale.

In questi giorni, ha voluto condividere con i fan un momento speciale passato in famiglia: la prima comunione di Mia, la bellissima figlia avuta con Francesco Facchinetti.

Dagli esordi all’allontanamento dalla televisione

Nel corso della sua carriera, Alessia Marcuzzi ha condotto alcune delle trasmissioni più seguite della televisione italiana. Il suo esordio risale al 1991, con lo show Attenti al dettaglio.

Nel 1994 è approdata in Rai, nella trasmissione Il grande gioco dell’oca, dove ha affiancato Gigi Sabani. Nello stesso anno ha debuttato anche come attrice, con un breve cameo nel film Chicken Park, e in Tra noi due è tutto finito. Mentre l’anno successivo è passata a Mediaset, con la conduzione dello show Colpo di fulmine.

La trasmissione ha riscosso un ottimo successo, segnando l’affermazione della Marcuzzi come nuovo volto della televisione. Negli anni, ha condotto programmi quali il Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, il Grande Fratello, L’isola dei famosi e Temptation Island. Fino alla pubblicazione del comunicato ufficiale tramite cui ha annunciato di aver lasciato la Mediaset, dopo 26 anni di collaborazione.

Nel frattempo, si è avvicinata al settore dell’imprenditoria. Nel 2012 ha fondato l’azienda Marks&Angels, che si occupa della produzione di borse ed accessori in pelle fatti a mano. A questo progetto si è aggiunto più recentemente Luce Beauty, una linea di prodotti per la cura della pelle.

La prima comunione di Mia

Alessia Marcuzzi, nel corso degli anni, ha fatto parlare di sé anche per via delle sue storie.

È stata sposata con l’ex calciatore Simone Inzaghi e, dalla loro relazione, è nato Tommaso. Dopo il divorzio, ha avuto una storia d’amore con il cantante e conduttore Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto Mia.

Attualmente, è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi: hanno celebrato le nozze nel 2014, nei pressi di Londra.

In questi giorni, la famiglia allargata si è riunita in occasione della prima comunione di Mia. Nonostante la rottura, la Marcuzzi e Facchinetti sono riusciti a mantenere degli ottimi rapporti. Erano presenti anche il nonno Roby Facchinetti ed i fratelli Tommaso Inzaghi, Leone e Lavinia Facchinetti – nati dalla relazione tra Francesco e Wilma Helena Faissol.

Alessia ha condiviso alcuni scatti fatti durante la giornata su Instagram, lasciando i fan senza parole per via del suo splendido look. Ha optato per un outfit in beige, con un elegantissimo completo pantalone, abbinato alla borsetta ed alle scarpe col tacco a spillo. Con un trucco molto naturale ed i capelli sciolti, ha conquistato tutti.