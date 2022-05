Chiara e Angela Nasti, le sorelle più sexy che abbiate mai visto | Non si sa chi è più sensuale tra le due

Cerchiamo di scoprire chi sono le famose sorelle Nasti. Non si riesce a capire chi tra le due sia la più bella.

Fotografie, video e tanti commenti le hanno fatte divenire due fra le più amate influencer del nostro paese. Infatti, le sorelle Nasti sono molto seguite sui social network, soprattutto per la loro immensa bellezza, che sprigionano da ogni poro del corpo. Amano farsi vedere in bikini e ben vestite, tanto da scatenare le migliaia di reazioni ammaliate da parte dei loro followers.

Insieme portano avanti un brand di tutto rispetto, il Plume Ethèrèe, fatto di bello stile, fascino e cura della persona.

Oltre ai tanti apprezzamenti che le due ricevono, ovviamente, ci sono anche molti heater, che le etichettano come le “prezzemoline” della tv, perché sono un po’ ovunque. Loro sono abituate a sapersi confrontare. Vengono spesso messe in discussione.. ma non gli mancano certo le armi per sapersi difendere!

Chi sono le due bellissime sorelle Nasti

Chiara è la più grande delle due, dato che è nata nel 1998. Sin da quindicenne ha aperto un blog personale, in cui diffonde consigli sul mondo della moda e della bellezza. Il suo successo è cresciuto giorno dopo giorno, fino ad essere invitata a partecipare al reality L’isola dei famosi. In più, tanti la ricordano per aver avuto una relazione amorosa con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

La sorella minore Angela, ha solamente un anno di differenza con la più grande. Anche lei si è saputa muovere nel web ed ha attirato a sé molti fan. Inoltre, collabora con il brand di casa Nasti ed è riuscita a partecipare anche alla trasmissione Uomini e Donne. Aveva iniziato una relazione con Alessio Campoli che purtroppo si interrotta dopo poco tempo.

Le due amano farsi fotografare spesso insieme. Ed è proprio quello che vi facciamo vedere oggi. Uno scatto su Instagram che ha spiazzato tutti. In costume mentre pubblicizzano il loro brand. Incantevoli, seducenti e bellissime, tanto da incassare 38 mila like con un solo scatto. Una trovata assolutamente più che riuscita.. che ne dite?