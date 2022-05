Fabio Volo, la foto al “cantiere” scatena i commenti dei fans | Il dettaglio è davvero “osceno”

“Se c’è una cosa che ho capito nella vita è che l’eleganza è tutto… io non conosco altri modi di essere”. Scrive così alla soglia dei 50 anni

Si può essere eleganti in tanti modi. In smoking, ma anche in tuta. L’eleganza è uno stato della mente, un atteggiamento. Lo sa bene Fabio Volo che, infatti, su Instagram ci dà una grande lezione di stile. Vi piace il suo look?

Quest’anno (a giugno) compirà 50 anni. Ha costruito una importante carriera tra televisione e nell’editoria. Nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie nella sola Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue.

Negli scorsi mesi è finita la relazione con l’islandese Jóhanna Hauksdóttir, a cui era legato dal 2011 e, quindi, da circa 10 anni. Lei un’istruttrice di pilates conosciuta tramite un’amica comune a New York, città nella quale si trovava per girare parte del film “Il giorno in più”. Il 26 novembre 2013 nasce il loro primo figlio, Sebastian. L’11 agosto 2015 viene alla luce il loro secondo figlio Gabriel.

La carriera di Fabio Volo inizia come personaggio televisivo e radiofonico. Dal 2000 al 2012 e poi dal 2013 e attualmente, infatti, conduce su Radio DeeJay “Il Volo del mattino”. Ma, ovviamente, gran parte della notorietà arriva con la televisione.

E’ stato, infatti, uno degli inviati de “Le Iene” più famosi. Anche se ha abbandonato la celebre trasmissione Mediaset da molti anni ormai. Dopo aver dismesso abito e occhiali neri, si è dedicato al cinema e alla scrittura di romanzi.

Tra i titoli più importanti sul grande schermo “Casomai” e “La febbre”. Mentre il suo primo libro è del 2001, “Esco a fare due passi”. L’ultima fatica, invece, del 2019, “Una gran voglia di vivere”. Sulla copertina dei suoi libri non leggerete mai la firma Fabio Luigi Bonetti. Fin dagli esordi, non si è mai fatto chiamare così. Ma Fabio Volo. Molto più scenico e d’impatto come nome.

Questione di dettagli

Nella sua carriera non ha mai perso l’ironia. Anzi, ne ha fatto proprio un cavallo di battaglia. E anche sui social, dove è seguitissimo, Fabio Volo usa la stessa verve di sempre piace anche e soprattutto per questo lo scrittore e personaggio televisivo. E anche questa volta l’ex “Iena” non si smentisce.

“Se c’è una cosa che ho capito nella vita è che l’eleganza è tutto… io non conosco altri modi di essere” scrive sul proprio profilo Instagram ufficiale a commento di una delle ultime foto pubblicate. Vi diciamo subito che questo scatto ha avuto grande successo con circa 10mila tra like e interazioni.

E questo nonostante Fabio Volo si faccia vedere come ci si veste nella vita di tutti i giorni… o quasi. Pantaloni della tuta di colore blu, così come la t-shirt che sta sotto un giubbino di colore grigio. Ma, soprattutto, delle ciabatte ai piedi che sono il vero dettaglio che colpisce. Anche i suoi tanti followers che non esitano a commentare. Un commento su tutti cita: “Quando uno inizia a farsi fotografare vicino a un cantiere, deve iniziare a preoccuparsi dell’età che avanza….”. Ve l’avevamo detto che l’eleganza è uno stato dell’anima…