Lewis Hamilton, la McLaren avvia un’indagine interna | Il caso che ha fatto infuriare la scuderia

Ciò che sta accadendo è molto grave. Una stagione iniziata davvero male per il sette volte campione britannico

Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. La stagione di Lewis Hamilton non è iniziata affatto bene. Scarsi risultati in pista. E, adesso, un’incresciosa vicenda che, certamente, lascerà strascichi. Come annunciato proprio dalla sua scuderia, la McLaren.

Nei 14 anni dal suo battesimo in F1 a Melbourne nel 2007, Lewis Hamilton ha gareggiato in 292 Gran Premi, vincendone 103 e godendo in tutto di 183 podi. Ha accumulato 103 pole position, 4.193 punti e condotto in testa alla gara per oltre 5.170 giri.

Il britannico è uno dei piloti più vincenti della Formula 1. Ha conquistato 7 titoli mondiali, eguagliando un altro mito: Michael Schumacher. Hamilton ha uno stile di guida molto coraggioso e aggressivo. Anche se uno dei pochi record ancora non raggiunti è quello sui giri veloci in gara. Tuttora detenuto da Schumacher.

Il dominio in Formula 1 di Hamilton è stato incontrastato per anni. Dopo il primo titolo vinto con la McLaren nel 2008, Lewis stravince in maniera consecutiva dal 2014 con Mercedes. E’ lui il campione uscente, anche se la stagione non è iniziata affatto bene.

Lewis è diventato una forza globale in molteplici arene: uno stilista di talento, un musicista esperto, un creatore di gusti di Hollywood, un attivista sociale, un campione per il cambiamento ambientale e il più pilota di Formula 1 di successo di tutti i tempi. Un’icona globale che il dinamismo e la passione per l’avvio del cambiamento attirano l’attenzione e il rispetto per tagliare il traguardo come sul tappeto rosso del MET Gala.

Il caso che ha fatto scattare l’avvio dell’indagine

La sua figura fa ormai parte del mito. Ha raggiunto ogni traguardo rafforzando la sua reputazione all’apice di questo sport, senza mai mancare di rispetto ai rivali. Eppure, ciò che sta accadendo è molto grave. Il campione britannico, infatti, avrebbe ricevuto pesanti insulti sui social proprio da un impiegato della McLaren.

I primi episodi si registrano nel 2020, quando Hamilton salta alcune corse perché positivo al Covid. Ma la situazione sarebbe continuata nel corso dei mesi, soprattutto ora che i risultati per Hamilton stanno iniziando a scarseggiare e da più parti si paventa anche l’ipotesi (per ora smentita) di un ritiro.

Ma la situazione è diventata insostenibile, tanto da spingere la scuderia a diramare una nota stampa: “Consideriamo questi commenti completamente in contrasto con i nostri valori e la nostra cultura. Prendiamo la questione estremamente sul serio e la stiamo esaminando come priorità”.