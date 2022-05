Martina Colombari: “A lui non avrei detto no” | La rivelazione hot sul grande cantante

L’ex Miss Italia: “Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”

Ormai da anni Martina Colombari è legata a Billy Costacurta e i due sono innamoratissimi. La loro è una delle coppie più longeve del panorama nazionale. In controtendenza rispetto a quanto accade solitamente. Ma, nonostante ciò, la bella showgirl ha avuto un altro debole nella sua vita… Ecco la rivelazione inedita.

Martina Colombari, oggi 46enne, vinse Miss Italia da minorenne. Siamo all’inizio degli anni ’90. Da quel momento una lunga carriera, prima come modella e poi in televisione. Numerose, per lei, le trasmissioni, soprattutto di taglio musicale e calcistico.

Martina Colombari è stata fidanzata con il grande sciatore Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004 e dal quale ha avuto un figlio che ha chiamato Achille.

Billy Costacurta, oggi 56enne, è stato uno dei difensori più forti del calcio italiano degli ultimi decenni. Con il Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello ha vinto praticamente tutto. E, come tanti altri campioni italiani, si è fermato a un passo dalla vittoria dei Mondiali, persi in finale nel 1994, ai rigori, nella finale USA contro il Brasile. Oggi è uno dei commentatori calcistici di punta di Sky Sport.

“A lui non avrei detto no”

Insomma, oggi, dopo tanti lustri, Billy Costacurta e Martina Colombari dimostrano, continuamente, di essere una coppia vera, affiatata, innamorata. Ma qualche tempo fa, Martina Colombari ha fatto una dichiarazione molto particolare su un grande della musica italiana.

Lei, originaria di Riccione, ha dichiarato: “Ho assistito a un’incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”. A chi si riferisce?

Incredibile, ma vero, la bella Martina Colombari aveva una cotta per Lorenzo Cherubini, per tutti, Jovanotti. Cantante che ha bisogno di ben poche presentazioni. Diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto.

Dalla commistione di hip hop dei primi successi, tuttavia, Jovanotti si discosta ben presto avvicinandosi gradualmente al modello della world music (sempre interpretata in chiave hip hop e funky). Sono lontani ormai i tempi di “Serenata rap”, “Non m’annoio”, “Ragazzo fortunato”.

All’evoluzione musicale corrisponde un mutare dei testi dei suoi brani, che, nel corso degli anni, tendono a toccare temi sempre più personali, più tipici dello stile cantautorale italiano. Sono di questa stagione i pezzi “Per te”, “Fango”, “Mi fido di te”. Parallelamente aumenta anche il suo impegno sociale e politico.

Pacifista attivo, ha frequentemente collaborato con associazioni come Emergency, Amnesty International. Su questa linea il successo “L’ombelico del mondo”, ma anche la collaborazione con Luciano Ligabue e Piero Pelù per “Il mio nome è mai più”.

Ovviamente, parliamo di un grande artista. Non deve quindi sorprendere che anche una donna bellissima come Martina Colombari possa aver subito, soprattutto in giovane età, il suo fascino.

Ma oggi è felicissima con Billy, tanto che, quando parla dei momenti più felici della sua vita, dice: “La nascita di mio figlio e l’aver incontrato mio marito, al quale sono legata da 26 anni”.