Emanuele Filiberto, il dramma del principe di Savoia | Salvo per miracolo grazie alla moglie

Emanuele Filiberto è il principe erede della dinastia dei Savoia ma tutti noi abbiamo cominciato a conoscerlo nel mondo dello spettacolo per i suoi modi garbati, la simpatia ed il fascino.

Il principe ereditario è nato e cresciuto in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione Repubblicana che interessa i discendenti maschi degli ex re d’ Italia ed è arrivato nel nostro paese alla fine del 2002. Oggi vive a Montecarlo con la sua famiglia, la moglie Clotilde Courau e le loro due figlie.

Il principe ereditario le prova tutte!

Ebbene si! Emanuele Filiberto non si arrende e si cimenta in tutti i campi: padre e marito, uomo di spettacolo, attore, cantante, opinionista, presentatore, ospite, imprenditore, mecenate ma il suo chiodo fisso è la politica. Certamente con una discendenza come la sua non possiamo dargli torto!

Dopo 15 anni il principe riprova una sua discesa in campo politico fondando il movimento “Più Italia” coinvolgendo il nipote dell’ ex presidente francese Mitterand, Frèdèric Mitterand, ministro francese della cultura.

Emanuele Filiberto dichiara di amare molto l’Italia fin da bambino ed oggi ancora di più ecco perché il suo interessamento alla politica; il fine è quello di voler cambiare un paese turbato da mille problemi che sembra non avere un domani.

Un progetto politico per un paese migliore

Questo movimento fondato appunto nel 2020,Più Italia, viene definito dal nobile politico “Think Tank”, un modo di fare politica diverso chiamando in campo donne e uomini esperti nelle varie eccellenze italiane per dare nuovo volto e speranza al nostro paese. Certamente queste sue aspirazioni denotano tanta forza e caparbietà come quella dimostrata nel corso degli anni per combattere il suo male.

La malattia che non lo ha piegato

Emanuele Filiberto nel corso di questi anni, precisamente dal 2011, ha dovuto affrontare periodi difficili dopo una diagnosi di tumore al setto nasale. Ha dovuto sottoporsi a 3 interventi chirurgici.

Inizialmente la diagnosi era di una forma tumorale benigna ma a distanza di pochi mesi dall’intervento si sono nuovamente presentati problemi stavolta di natura respiratoria. A causa di questa forma così aggressiva i medici sono stati costretti ad asportare parte del setto nasale.

Questa misura drastica sembrava aver messo fine alla sua malattia ma nel 2019 il tumore si è ripresentato mettendo a dura prova Emanuele Filiberto, che inizialmente aveva sottovalutato i sintomi , e la sua famiglia. Proprio grazie a sua moglie, Clotilde, ha trovato la salvezza. Infatti la donna lo ha esortato a non perdere tempo, rivolgersi immediatamente al medico ed affrontare tutte le problematiche insieme.

Oggi Emanuele Filiberto invita tutti a non sottovalutare mai dei sintomi nuovi che possono presentarsi e fare soprattutto prevenzione! Il nostro principe attualmente è in salute, sempre sorridente e presente nelle nostre case, specialmente il sabato sera come come giudice di “Amici” la trasmissione di Maria De Filippi.