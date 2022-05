Valentino, è conto alla rovescia ma sembra ancora tutto blindato | Lo stilista lascia tutti sulle spine

Valentino Garavani meglio conosciuto come “Valentino”, tiene sulle spine milioni di estimatori, fan o semplicemente curiosi di tutto il mondo su quello che sta per avvenire! L’ 11 Maggio è arrivato ma nulla ancora trapela.

Simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy, ancora oggi produce abiti di alta moda per uomo e donna, accessori, profumi e pret-a-porter apprezzati ed amati in tutto il mondo.

Quando pensiamo alla vita privata di Valentino subito lo colleghiamo a Giancarlo Giammetti storico amico, socio in affari, consigliere personale ed ex compagno. I due hanno condiviso la loro vita privata per 12 anni. Attualmente sono grandi amici e colleghi inseparabili, l’uno l’ombra dell’altro infatti il loro legame non ha avuto mai fine.

Hanno cominciato insieme negli anni ’60 durante la “dolce vita” e da allora è stata tutta un’ascesa sia la loro vita che la loro brillante carriera. Valentino la creatività e Giancarlo la testa, responsabile di tutti gli aspetti strategici ed economici dell’azienda. Famosi per le loro plateali liti ma anche per la loro capacità di fare subito la pace.

Con chi condivide la sua vita privata?

L’attuale compagno di Valentino, Bruce Hoeksema, ex modello persona estremamente riservata, sui social non posta mai le sue foto ma sempre quelle del suo iconico compagno.

Solo grazie a Giancarlo Giammetti possiamo ammirare la coppia Valentino-Bruce perché è lui che le pubblica dimostrando che non ci sono gelosie ma un grande affetto e sono una vera e propria famiglia. Hoeksema è stato un modello , alto, bello con lunghi capelli dorati. Nel 2000 ha fondato un lussuoso marchio di accessori Vbh di cui oggi è il direttore creativo.

Il carattere di Valentino

Elegante, raffinato, deciso e molto determinato, lo stilista non ama essere costretto a fare ciò che non lo convince. Fare a modo suo è stata la sua forza ed il suo successo universale dichiara Giammetti. Ama avere accanto le persone che ama, lo seguono sempre come una grande famiglia allargata.

11 maggio 2022, la data tanto attesa

l’ 11 Maggio 1932 nasce Valentino Garavani a Voghera e nasce la fissazione per il bello dal più grande couturier italiano. L’uomo che ha sfilato in tutte le passerelle del mondo ed ha vestito le donne egli uomini più celebri sulla faccia della terra. Valentino l’uomo che ha un colore tutto suo, se dici rosso dici Valentino!

Quest’uomo, uno dei più grandi stilisti al mondo sta per festeggiare i suoi primi 90 anni in una location romana, probabilmente la sua villa sull’ Appia antica circondato dai suoi cari. A differenza dei molti altri compleanni passati, questo sarà un compleanno intimo, privato nella tranquillità di una delle dimore più meravigliose del sarto di Voghera.