Fiorella Mannoia, conoscete suo marito? E’ famosissimo e ha partecipato ad un talent show

Si dice spesso che l’amore non abbia età e i casi che dimostrano quanto questo sia vero non mancano. Gli esempi ci sono anche nel mondo dello spettacolo: basti pensare a Fiorella Mannoia e suo marito, che si sono sposati a distanza di tempo dall’inizio della loro relazione.

Le storie d’amore in cui c’è una forte differenza d’età sono sempre guardate con qualche diffidenza di troppo. Questo accade, però, soprattutto quando è la donna a essere più grande dell’uomo perché si finisce con il pensare che lei possa considerarsi quasi una “mamma” del proprio compagno. Le eccezioni, però, non mancano e sono diversi i casi in si riesce a costruire grande sintonia e il rapporto riesce a essere duraturo.

Non è difficile trovare esempi che coinvolgono anche i personaggi famosi. Uno di questi il legame nato tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, produttore musicale oltre che ex insegnante di “Amici di Maria De Filippi”. Nonostante i 26 anni di differenza, i due sono recentemente convolati a nozze e non potrebbero essere più felici.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco: un amore più forte di ogni ostacolo

Si dice spesso che quando si incontra l’amore quando non si è più giovanissimi si abbiano le idee più chiare su quello di cui si ha bisogno, ma si possa essere allo stesso tempo più esigenti. Ed è un po’ quello che è accaduto anche a Fiorella Mannoia, che è arrivata a compiere il grande passo solo recentemente, a più di 50 anni di età. Il suo Carlo però ha avuto il merito di farla sentire speciale, come nessuno aveva mai fatto prima. Questo le ha permesso così di togliersi ogni dubbio: lui è quello giusto.

“Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no – ha detto la cantante in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. Ora però ho qualcuno che me lo ricorda”.



Il loro amore dura ormai da più di dieci anni, ma solo nel 2018 hanno deciso di renderlo pubblico con la prima foto ufficiale. Il rischio di subire qualche critica di troppo era da mettere in conto, ma a loro questo evidentemente non importava. E il loro affiatamento dimostra quanto il sentimento che li lega sia più forte di tutto.

Anche la differenza d’età non rappresenta un problema. Anzi, su questo la Mannoia ha dato una visione particolare della cosa: “Io sono molto più matta, lui è più posato. Diciamo la verità, tra noi due il più vecchio è lui. Se si ha un compagno più giovane lui deve essere più maturo della sua età. La nostra unione, per molti anomala, dura da 15 anni perché siamo complementari”.

Non avere avuto figli non rappresenta un cruccio per l’interprete di ‘Quello che le donne non dicono’, che si sente già felice e realizzata così: “Non sono venuti e non li ho avuti – aveva raccontato a ‘Vanity Fair’ -. Mi sono detta: ‘Se questo è il mio destino, lo accetto. Non ho fatto nessun percorso alternativo: sono dolorosi fisicamente, ma soprattutto psicologicamente”.