Amici, vi ricordate di Leonardo Fumarola? Oggi il suo successo è mondiale

Leonardo Fumarola, prima di diventare famoso e cosa fa oggi: il racconto

Leonardo Fumarola, ha raccontato brevemente a Paolo Bonolis di cosa si occupa oggi. Oltre a quanto vi abbiamo rivelato noi in precedenza, Leonardo si occupa ancora di spettacolo. Fa infatti spettacoli in tutto il mondo per compagnie internazionali di grandissimo successo.

Per quanto riguarda il suo debutto a Saranno famosi, per molti giorni non era riuscito a mettersi in contatto con la redazione in questione. Poi, però, finalmente gli risposero. Gli proposero successivamente un provino a Roma.

Leonardo chiese il permesso a sua madre per andare; e così, successivamente, poté fare il casting. L’uomo ha ricordato quel provino definendolo “particolare”. Non fece in verità bella figura, perché gli venne montata velocemente una coreografia e non aveva la capacità di memorizzarla immediatamente.

E così, non venne preso. Mentre stava per tornare a casa, però, il colpo di scena. Fu richiamato perché si erano sbagliati. La sera stessa fece la sua prima registrazione che, questa volta, andò davvero bene. E fu solamente l’inizio di una splendida carriera, come ormai tutti sappiamo.