Stanchezza dovuta al cambio di stagione: altro che integratori, con questo alimento dirai addio al senso di spossatezza

Può capitare a tutti di sentirsi stanchi e spossati, in particolare con il cambio di stagione. Ma esistono dei rimedi naturali per poterlo affrontare.

In questo periodo potrebbe capitare a tutti di sentirsi particolarmente spossati o stanchi e di fare più fatica ad alzarsi dal letto la mattina. Con il cambio di stagione ed il passaggio dall’inverno alla primavera, il nostro organismo deve abituarsi all’allungamento delle giornate ed al termine del “letargo” invernale.

In molti, per affrontare il cambiamento, fanno uso di multivitaminici ed integratori, alla ricerca di una fonte in grado di dare loro una maggiore sensazione di energia e benessere. Ma, prima di utilizzare pastiglie varie, dovremmo ricordarci che spesso le migliori soluzioni si trovano in natura.

E tra le possibili soluzioni possiamo indicare un frutto tipico dell’estate e che, in questo periodo, sta già iniziando ad apparire nei supermercati. Stiamo parlando del melone, ricco di vitamine e proprietà nutritive.

I benefici del melone

Con il termine melone ci si riferisce sia alla pianta che al frutto. Quest’ultimo si presenta in diverse varietà e può avere una polpa biancastra o arancione. Come affermato in precedenza, si tratta di un frutto estivo ma già a partire da queste settimane è possibile trovarlo in vendita.

Il melone ha una moltitudine di proprietà benefiche per il nostro organismo e ciò lo rende un ottimo alleato durante le stagioni più calde. È ricco di micronutrienti, fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Tra questi segnaliamo la vitamina C – in grado di potenziare il sistema immunitario -, i folati ed il potassio. Inoltre, contiene antiossidanti come il beta carotene. Insieme alla vitamina K ed al magnesio, è in grado di apportare benefici alla vista, alla pelle e alle ossa.

Ma non finisce qui: nel melone sono presenti numerose fibre, le quali favoriscono l’assorbimento di zucchero e grassi e la sensazione di sazietà. I livelli di pressione arteriosa ed il rischio cardiovascolare, inoltre, diminuiscono grazie al consumo di questo frutto.

Consigli per il consumo

Per una merenda salutare, è possibile mangiare qualche fetta di melone da solo ma il frutto può anche essere utilizzato per preparare frullati o aggiunto allo yogurt.

Inoltre, con questo frutto si possono realizzare piatti sia dolci che salati. L’abbinamento estivo prosciutto e melone, nella sua semplicità, è uno degli esempi più popolari.

Anche i suoi semi hanno effetti benefici: possono essere usati per preparare infusi in grado di eliminare la tosse.