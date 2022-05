Beatrice Valli, la foto vietata ai minori! L’addio al nubilato le è sfuggito di mano

Manca veramente poco al fatidico giorno. Il 29 maggio, nella splendida cornice di Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini si prometteranno amore eterno. Sempre che il compagno non si ingelosisca dopo l’ultima foto che ha pubblicato Beatrice sui social! Una posa che non lascia niente all’immaginazione.

Beatrice e Marco hanno scelto una location d’eccellenza per incorniciare il loro giorno più importante. In questo di momenti, però, la ragazza sta trascorrendo qualche ora spensierata con gli amici per il suo addio al nubilato, ma quello che è successo ha dell’incredibile!

Beatrice Valli, dagli studi di Maria al coronamento del suo amore

La coppia nata sotto agli occhi di Maria De Filippi durante le registrazioni del programma Uomini e Donne è arrivata finalmente al coronamento del loro amore. Beatrice e Marco, dopo essersi conosciuti, frequentati e innamorati negli studi Mediaset durante l’edizione del 2014, hanno ora deciso di trascorrere il resto della loro vita uno accanto all’altra.

La bella Beatrice approdò alla corte di Maria De Filippi dopo la turbolenta fine della sua precedente relazione. Da quell’amore nacque anche il suo primogenito Alessandro, al quale Beatrice e Marco hanno successivamente donato due splendide sorelline, Bianca e Azzurra.

Adesso che il quadretto familiare sembra completo, i due sono arrivati al momento più romantico della loro storia e nell’isola campana celebreranno il loro sfarzoso matrimonio. Tutto il pubblico sta seguendo appassionato le vicende dei due, non ultime le “scorribande” di un gruppo di amici che, con Beatrice, stanno trascorrendo spensierati giorni dedicati all’addio al nubilato della prossima sposa.

Beatrice, in questi giorni, sta riempendo le pagine del suo profilo Instagram con un reportage dettagliato del suo della sua fuga dalla quotidianità insieme al gruppo di amici. Sta trascorrendo giorni e serate in spensierata allegria con chi la conosce e sa come farla stare bene.

La foto senza veli che divide il web

La ragazza, nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, dimostra di essersi sentita completamente a suo agio; si è fatta fotografare come mamma l’ha fatta immersa in una vasca termale. Si è voluta spogliare di tutti i suoi abiti per lasciarsi andare mandare un messaggio di libertà.

Accompagna inoltre la sua foto con una frase provocatoria:” Ma sei una mamma! ” Questo, infatti, il commento che si aspetta dalla maggior parte dei suoi follower. Molti probabilmente non apprezzeranno l’ostentazione esagerata della propria femminilità, ma Beatrice sembra ignorare le convinzioni altrui.

Ha desiderato pubblicare una foto delle sue nudità e non intende giustificare il suo gesto che reputa naturale. Il pubblico certamente si dividerà, ma non sarà certo qualche commento negativo a destabilizzare la splendida Beatrice!