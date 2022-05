Elodie, il seno è praticamente scoperto! La foto che la ritrae come una Venere hot

Nuovo look per la cantante che sta conquistando il web con i suoi scatti: nelle foto pubblicate Elodie ha sfoggiato tutta la sua sensualità.

Elodie sta vivendo un periodo costellato dai successi. Il suo singolo “Bagno a mezzanotte”, in seguito alla pubblicazione, ha scalato la classifica dei singoli e, al momento, la cantante è impegnata nel suo tour in giro per l’Italia.

Salita alla ribalta nel 2015 con il talent show Amici di Maria De Filippi, nello stesso anno ha pubblicato il suo album d’esordio intitolato “Un’altra vita”, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica degli album.

Si è affermata sul panorama musicale con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017, dove si è esibita con il singolo “Tutta colpa mia”. Successivamente, Elodie ha pubblicato diverse hit di successo, collaborando con artisti quali Michele Bravi, Gué, Ghemon, i The Kolors e Marracash.

Nel 2020 i singoli “Guaranà” e “Ciclone” sono diventati dei tormentoni estivi. L’anno successivo è tornata sul palco di Sanremo, questa volta in veste di co-conduttrice affiancando Fiorello ed Amadeus. Inoltre si è esibita in un medley in cui ha unito i suoi brani ed alcuni successi italiani.

La nuova musa della musica italiana

Classe 1990, nata e cresciuta nella borgata romana di Quartaccio, Elodie si è fatta strada nella scena musicale del paese ed oggi è una delle cantanti più apprezzate e seguite dal pubblico.

Da ragazza ha affrontato periodi difficili – tra cui la separazione dei genitori quando era solo una bambina – e prima di raggiungere la notorietà ha fatto molta gavetta, iniziando a lavorare nelle discoteche come cubista e successivamente come vocalist.

Mentre oggi è riconosciuta come una delle nuove muse del panorama pop: un punto di riferimento per le nuove generazioni, pronta a conquistare non solo l’Italia ma il resto del mondo.

La rivista Vmagazine le ha dedicato un servizio, all’interno dell’edizione La Dolce Vita. Per l’occasione, Elodie si è trasformata in una sorta di Venere contemporanea, con lunghi riccioli biondi che le valorizzano il viso.

Negli scatti la cantante indossa un reggiseno con dei lacci che le circondano il petto e delle foglie di fico per coprire il seno. I pantaloni a vita bassa che completano l’outfit esaltano il suo fisico longilineo.

Il nuovo look della cantante – passata dalle lunghe treccine ad una chioma bionda – è stato molto apprezzato dai fan. Le foto condivise su Instagram hanno fatto breccia nel cuore dei followers che l’hanno paragonata a grandi artiste internazionali del calibro di Shakira o Beyoncé.