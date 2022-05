Antibiotici, attenzione perché uno dei più comuni può aggravare la situazione | Ecco quando è sconsigliato assumere questo medicinale

L’antibiotico è stato sicuramente una delle scoperte più importanti nel campo della medicina. Ha evitato complicanze gravi e morti premature, ma ovviamente, come ogni medicinale, ha anche i suoi effetti indesiderati. Attenzione, però, a uno dei più diffusi antibiotici poiché in alcuni casi può provocare dei gravissimi disturbi.

L’utilizzo di questi medicinali rappresenta sicuramente una salvezza per tutti, ma è di fondamentale importanza interpellare prima il parere di un medico specialista per assicurarsi che la patologia da combattere richieda necessariamente l’uso dell’antibiotico.

L’utilizzo degli antibiotici richiede un parere dei medici

Troppo spesso si ricorre all’autodiagnosi e si richiedono in farmacia degli antibiotici anche quando non è il caso di assumerli. In questi casi l’intervento del medico è obbligatorio ed è fortemente sconsigliato affidarsi ai troppo comuni passaparola.

Proprio in linea con quanto detto, infatti, i medicinali ed in particolare gli antibiotici, non possono essere assunti senza prima aver analizzato a fondo il quadro clinico di ogni paziente, bambino, giovane, adulto o anziano.

Frequentemente a seguito di una piccola infezione o di un semplice intervento chirurgico, come una estrazione di un dente o l’eliminazione di una cisti o di un neo, si ricorre all’assunzione dell’antibiotico per prevenire complicanze mediche.

Esistono però delle persone che, anche se non lo sanno, non possono assumere uno dei più comuni medicinali del genere, l’Augmentin. È sicuramente il più diffuso della categoria; è composto da amoxicillina e acido clavulanico che sono due componenti fondamentali nella lotta all’infezione batterica.

La stragrande maggioranza delle persone utilizza l’Augmentin per contrastare le infezioni frequenti come quelle dell’orecchio, del tratto respiratorio e urinario, come anche dolori alle ossa, i denti e alle articolazioni. Ma è importante che i pazienti sappiano che non tutti possono assumere con leggerezza e senza prescrizione medica questo potente medicinale.

Ecco chi non deve assumere l’Augmentin

Le categorie che si devono tenere alla larga sono quelle dei pazienti con problemi al fegato, persone affette da mononucleosi o pazienti che assumono in contemporanea medicinali contro la coagulazione incontrollata del sangue.

Anche le donne incinta, che stanno progettando una gravidanza o si trovano nella delicata fase della allattamento devono assolutamente consultare il medico prima di assumere l’antibiotico.

Le complicanze alle quali si può andare incontro sono anche gravi; si possono avere gravi reazioni allergiche, convulsioni e infiammazione dell’intestino. Sono queste tutte patologie che possono portare problemi anche molto seri.

Ecco perché, quindi, non è mai il caso di sottovalutare alcuna manifestazione clinica e comunque è essenziale rivolgersi agli specialisti prima di intraprendere una terapia che può minare la nostra salute.