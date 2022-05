Enrico Brignano, i suoi sforzi sono stati ripagati | I risultati sono eccezionali e Flora ne va fiera

All’età di 56 anni, il popolare comico romano può finalmente dire di aver coronato il proprio sogno. Ma non è solo merito suo…

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Uniti nella vita e sul lavoro. Parliamo di Enrico Brignano e Flora Canto. Questa volta anche lei è sorpresa da compagno di vita. Ma è tutto meritato, perché i sacrifici ripagano sempre.

Esponente di spicco della comicità romana. Quel modo di far ridere dei grandi maestri: da Alberto Sordi a Gigi Proietti. Passando per Nino Manfredi. Proprio accanto a Gigi Proietti ha recitato ne “Il maresciallo Rocca”. Ma lo ricordiamo anche nella fortunata fiction “Un medico in famiglia”.

Nella sua carriera, sia la televisione, sia il cinema, sia l’intrattenimento. Sul grande schermo, ruoli in “South Kensington”, “Un’estate ai Caraibi” e i due film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi” e “Poveri ma ricchissimi”. Showman anche in tv con “La sai l’ultima?” e “Macao”. Nel biennio 2011-2012 è stato anche tra gli inviati de “Le Iene”.

Fiction, programmi televisivi, cinema. Enrico Brignano è uno dei volti più noti della comicità italiana. Con il suo accento romano fa ridere e intrattiene gli spettatori. Il suo grande appeal verso il pubblico lo porta anche a girare molto per l’Italia, con gli spettacoli e il suo repertorio.

Flora fiera di Enrico

Ha compiuto da pochissimi giorni 56 anni. Enrico Brignano nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si separa nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.

I due sono molto uniti e hanno spesso duettato anche sul palco. Un esempio splendido di una coppia capace di dare il meglio di sé, non solo nella vita privata e sentimentale, ma anche in quella lavorativa. Che siano molto uniti lo si percepisce anche dai social network, dove si mostrano spesso insieme, felici e in scene di vita vera.

Accade anche in una delle ultime circostanze. Entrambi, infatti, pubblicano una foto molto simile. I protagonisti sono gli addominali scolpiti di Enrico Brignano. Come dite? Enrico Brignano non ha addominali scolpiti? Beh, guardate voi stessi le foto pubblicate dai due su Instagram. “È stato bello festeggiare ancora il tempo che passa e Flora mi ha regalato dei muscoli che posso ostentare al mare sotto l’ombrellone” scrive Enrico Brignano a commento della foto pubblicata su Instagram.

Ma a cosa allude? Per il suo compleanno, la compagna gli ha regalato un grembiule che raffigura proprio degli addominali scolpiti: Quando non sai che regalare al tuo compagno perché ha praticamente tutto… Ma poi ci pensi un attimo e ti accorgi che c è qualcosa che gli manca!! 🤔😂 Ecco amore finalmente gli addominali che tanto desideravi❤️ Heppi birtdei” scrive Flora.