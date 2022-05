Cecilia Rodriguez, lato b in primo piano.. ed è boom di like | Pazzesca!

Meno famosa e più giovane di Belen, ma non per questo fa parlare meno di sé. Per i suoi flirt, ma anche per foto come questa…

Essere la sorella meno famosa non significa non essere bellissima. E, soprattutto, non significa non essere seguitissima sui social. Se poi, come fa Cecilia Rodriguez, si pubblicano questo tipo di foto, allora vale lo slogan di qualche tempo fa, “ti piace vincere facile?”.

Non è di certo famosa come la sorella Belen. Ma Cecilia Rodriguez è senz’altro molto apprezzata sui social. Anche perché è bellissima proprio come la sorella illustre. E non disdegna di mostrarsi. I tanti followers, soprattutto maschietti, apprezzano.

Di nazionalità argentina, Belen ha fatto le maggiori fortune qui in Italia. Oggi 37enne, Belen Rodriguez ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e recitato in alcuni film. La ricordiamo anche sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, con la sua ormai iconica farfallina che spuntava da uno spacco vertiginoso. Ma, come detto, la modella e showgirl argentina ha spesso fatto parlare di sé per i suoi flirt e per i suoi fidanzamenti.

Dal 2020 ha una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale nel 2021 ha avuto una figlia, Luna Marí. Ancor prima, è stata legata durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Ma certamente la sua relazione più duratura (e tormentata) è stata quella con Stefano De Martino.

Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, ritornando poi insieme nel 2019. In mezzo, la relazione con Iannone, fino, poi, alla rottura definitiva, nel 2020.

Cecilia, lato b da urlo

Cecilia è più giovane di Belen, avendo 31 anni. Ma non per questo fa meno discutere sui giornali di gossip e sui social. Cecilia è legata sentimentalmente a Ignazio Moser. Ex ciclista professionista. Più che per le proprie gesta sportive, però, Ignazio Moser ha sempre fatto parlare più di sé per la propria irruzione nel mondo del jet set.

Ovviamente, anche grazie alla relazione, ormai nata già da qualche anno, con la bellissima Cecilia Rodriguez. Figlio del grande Francesco Moser. Ciclista di altissimo livello tra il 1973 e il 1988. Ignazio non è riuscito a ripercorrere le orme del grande padre. Ma è comunque molto famoso, anche grazie a lei Cecilia.

Bellissima, con i suoi tratti latini. Le gambe lunghe e quello sguardo sempre sensuale e un po’ ammiccante. Sui social fa sempre il pieno di like e interazioni, soprattutto maschili. Accade anche in questo caso, ed era assolutamente scontato visto la foto che la bella argentina ha deciso di pubblicare. Le foto, in realtà.

Cecilia ne pubblica diverse, in cui fa anche capolino un bellissimo cagnolino. Ma il piatto forte è, ovviamente, lei, con un costume color carne con cui si fa ammirare sia frontalmente, sia con un lato b da urlo. E le interazioni fanno il botto: viaggiamo a forte velocità verso i 30mila like!