Isola dei Famosi, quello che è accaduto all’ex concorrente è drammatico | Una situazione così nessuno la poteva immaginare

La fine che ha fatto l’ex naufrago è di quelle più pericolose al mondo. Le immagini chiariscono la gravissima situazione.

Il mondo capitalistico, si sa, offre fortune a molti, ma senza una stabilità assoluta sul fatto che lo stato personale non cambi. In effetti, ci si trova da poveri a ricchi in poco tempo, ma può succedere anche l’esatto contrario. Questa problematica avviene di continuo, con persone che dal vivere in una villa, si ritrova in strada per i più svariati motivi. Dal mancato lavoro, a dei divorzi che obbligano gli uomini a fornire alimenti, a volte ingenti, alle ex mogli.

Una situazione simile la sta vivendo Davide Di Porto, il naufrago dell’Isola dei famosi, nell’edizione del 2010 condotta da Simona Ventura. Oltre a questa attività, che gli ha permesso di avere successo nel mondo dello spettacolo, l’uomo si occupava anche di allenare alcuni atleti, come personal trainer. Una volta divenuto celebre, però, si è avvicinato al mondo dell’hard, in cui però non ha avuto molta fortuna.

Oggi lo si vede in delle condizioni molto particolari e pericolose per la propria persona fisica. Infatti, durante il suo percorso di vita ha dovuto affrontare delle situazioni non del tutto idilliache, che lo hanno portato a fare delle scelte sbagliate. Inoltre, anche il mondo della tv lo ha abbandonato a sé stesso, obbligandolo a fare qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La fine tragica di Davide Di Porto

L’uomo ha a carico la madre, Elisabetta, con cui vive e bisognosa di continue attenzioni mediche. Le cure anche hanno un costo e l’ex naufrago lo sa molto bene. Non ha più messo piede dentro il mondo dello spettacolo, da cui è stato abbandonato miseramente, anche se non vede l’ora di essere ricontattato da qualche produttore.

“Prima mi hanno sfruttato, poi mi hanno buttato al cassonetto come un rifiuto”, ha affermato Di Porto durante un’intervista. “I vertici mi temono molto, anche se io non ho affatto paura di loro”, ha poi proseguito. Secondo lui, la gente che lo incontra lo vorrebbe più presente in alcuni reality: “c’è gente scaduta adesso all’interno di questi programmi”.

Intanto, l’ex naufrago è stato trovato a rovistare all’interno dei cassonetti di spazzatura. A far girare le immagini sul web è stato il settimanale Nuovo tv. Anche lui stesso ha voluto far girare questa foto, dato che ha pensato bene che qualcuno lo può aiutare ai vertici alti dei canali.