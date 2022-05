Claudia Ruggeri, oltre spacchi vertiginosi e trasparenze…c’è molto di più | Quello che non sapete della showgirl

Claudia Ruggeri, per il pubblico Miss Claudia, la sexy showgirl di Avanti un altro, nasconde qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare. E’ lei stessa che dichiara ai suoi fan un retroscena sulla sua vita privata, lontanissimo dall’apparenza che mostra in Tv.

La sua bellezza è innegabile e sicuramente è un’arma vincente per il dorato mondo dello spettacolo. Ma Claudia, procace Miss del programma di intrattenimento di Paolo Bonolis, dietro al suo aspetto fisico nasconde molto di più e con un post su Instagram rivela un inaspettato momento della sua vita più privata.

Nella lavoro è conosciuta come Miss Claudia. Regina del salottino di Avanti un altro è anche parente del conduttore Paolo Bonolis. Claudia Ruggeri, infatti, è la moglie del fratello minore di Sonia Bruganelli, compagna dello famoso showman. I due stanno insieme da tantissimi anni e si sono sposati nel 2016 dopo ben 12 anni di fidanzamento.

I suoi esordi nel mondo dello spettacolo

I suoi esordi sono come modella. Da giovanissima venne notata dai produttori di Domenica in che la vollero come valletta in una stagione che vedeva come conduttore proprio Paolo Bonolis. È stata quella l’occasione nella quale la bella Claudia ha conosciuto Marco, già impiegato nella società di produzione della sorella.

Claudia Ruggeri da quel momento ha iniziato a lavorare in televisione e nelle ultime stagioni è diventata ospite fissa nel parterre di Avanti un altro. Fa parte dei personaggi che hanno il ruolo di distrarre il concorrenti durante il quiz. Usa le sue formidabili curve per incantare il pubblico e l’ospite di turno. L’ultimo ruolo interpretato è quello di Miss, ma in passato ha indossato i panni anche della sexy poliziotta e della provocante supplente.

Claudia Ruggeri ha avuto anche una esperienza nel programma di approfondimento satirico Chiambretti c’è. Il conduttore l’ha notata e l’ha voluta fortemente nel suo cast. È rimasta sempre in famiglia quando ha lavorato anche a Ciao Darwin nel 2004; fu proprio il suo futuro marito ad inserirla nel cast.

Le doti nascoste della bellissima Claudia

Ma Claudia, oltre alla sua apparenza fisica, ha delle doti fino ad ora rimaste nascoste. Con un suo post su Instagram ha voluto condividere con il pubblico un momento della sua vita più privata.

Si ritrae nella sua facoltà universitaria dove probabilmente ha appena sostenuto un esame. Claudia Ruggeri, infatti, è iscritta alla facoltà di Psicologia e recentemente ha anche dichiarato di volersi specializzare in Criminologia.

Nello scatto appare felice probabilmente dopo aver ottenuto un bel voto in qualche difficile esame, come si può intuire anche dal commento alla foto “La mia Università! Risultati importanti”. Un aspetto questo che alcuni suoi follower non si aspettavano e che sicuramente rende Claudia ancora più affascinante agli occhi del suo affezionato pubblico.