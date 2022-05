Myrta Merlino, pronta per il finale di stagione | Nessuno si aspettava una preparazione così

Myrta Merlino è pronta più che mai a concludere la stagione al meglio. Ed ha deciso di affrontarla in questo modo, come possiamo vedere benissimo tutti.

Myrta Merlino, uno dei volti più conosciuti ed apprezzati di tutta Italia. Giornalista, autrice, scrittrice e conduttrice. Lei, nata a Napoli il 3 maggio 1968, è stata ed è ancora oggi tutto questo. E’ pure madre di tre figli: i due gemelli Pietro e Giulio, e per ultima Caterina avuta da Domenico Arcuri.

Attualmente, è legata sentimentalmente all’ex calciatore della Juventus Marco Tardelli. La sua carriera giornalistica è iniziata grazie alla collaborazione con “Il mattino”, e già nel 1994 appare in televisione.

Da quel momento, la sua notorietà e le occasioni professionali aumentano e non di poco, pure con l’inesorabile passare degli anni. Dal 2011, dopo quasi vent’anni di televisione, è ideatrice, autrice e conduttrice de “L’aria che tira”.

Un successo di ascolti e di critica nazionale, a tal punto da rendere possibile nell’estate del 2014 “L’aria che tira stasera”. Ma non solo televisione per Myrta Merlino, che ha lavorato a lungo anche in radio conducendo programmi di rilievo.

Come di rilievo sono le redazioni per cui ha scritto: “Il Sole 24 Ore”, “Il messaggero”, “Panorama”, “Il Secolo XIX”, “Il resto del Carlino” e molte altre. E’ stata inoltre protagonista di interviste a protagonisti illustri della politica e l’economia.

Come Carlo Azeglio Ciampi, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Bill Gates e davvero tantissimi altri.

Myrta Merlino, finale di stagione per lei: ecco come lo affronta

Myrta Merlino, una carriera straordinaria che l’ha portata ad un successo davvero incredibile. Soprattutto grazie a “L’aria che tira”, un programma che conduce con grandi risultati da anni.

Ma, con l’arrivo dell’estate, anche questa trasmissione si fermerà. Proprio per questo, come mostrato sui social media, la presentatrice napoletana vuole concludere al meglio la sua stagione.

Su Instagram, infatti, si è mostrata mentre pratica yoga con una didascalia molto chiara: “Come affronto il finale di stagione? Proprio così!”. Myrta fa riferimento alla fine della sua stagione lavorativa, in cui ci vuole molta pazienza e tantissima concentrazione.

In tal senso, lo yoga è davvero il suo alleato principale. Ecco perché la conduttrice si mostra in questo modo su Instagram ed ecco perché prima dell’arrivo dell’estate lo pratica con molta costanza.

Avere concentrazione ed attenzione al massimo, è fondamentale per non deludere le aspettative e fare sempre il meglio che si può. E Myrta Merlino, questo, lo sa benissimo.