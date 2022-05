Fedez, rimane sconvolto dalla risposta della Ferragni | Non si apettava questo affronto

E’ la coppia social per eccellenza. Fedez e la Ferragni incarnano l’ideale di molti giovani di oggi che li prendono come punto di riferimento della loro vita. Il cantante ha avuto un motivo di forte disaccordo con la moglie. Non poteva immaginare che arrivasse a dire tanto!

Condividono ogni istante della loro vita con i follower. In due arrivano quasi a 40 milioni di utenti che seguono i loro post, ma non sempre la pensano allo stesso modo anche perché provengono da due mondi completamente differenti. L’ultima dichiarazione di Chiara ha colto di sorpresa Federico che non poteva credere alle sue orecchie.

I Ferragnez, una vita davanti ai riflettori

Grazie alla loro maestria sono riusciti a costruire un impero. La loro famiglia è così celebre da avere addirittura un logo “I Ferragnez”. Le vicende di Federico, Chiara, Leone e Vittoria riempiono le pagine di Instagram e sono seguite da milioni di fan

Recentemente il mondo è rimasto in apprensione dopo la tragica scoperta di Fedez di essere stato colpito da un tumore al pancreas. Nonostante in quei giorni abbiano diminuito la presenza sui social, i Ferragnez sono riusciti a documentare anche quei momenti di dolore.

La loro ormai è una filosofia di vita. Hanno deciso di condividere tutto o quasi con il pubblico e questo fanno quotidianamente. I follower hanno assistito al loro fidanzamento, alla proposta di matrimonio avvenuta durante un concerto davanti agli occhi increduli dei fan presenti nel palazzetto e al matrimonio stesso tra sfarzo e divertimento.

Sotto gli occhi di milioni di utenti è nato il tenero Leone e dopo tre anni è arrivata la bella e “ribelle” Vittoria. Siamo abituati a vederli insieme durante le riunioni di famiglia dell’uno e dell’altra mentre trascorrono piccole fughe dalla quotidianità in location esclusive.

Le storie che vengono registrate all’interno del loro fantastico appartamento a City Life a Milano, sono tantissime a tal punto che un fan è riuscito a ridisegnare perfettamente la cartina del loro attico rispettando proporzioni e distribuzione dei vari ambienti. Persino Fedez al quale è arrivato questa riproduzione è rimasto senza parole.

Il disaccordo netto tra Chiara e Federico

Ma l’ultimo video del cantante mostra un momento di forte disaccordo tra lui e la moglie. Nelle immagini si vede Chiara intenta a seguire una puntata della serie televisiva sulle Kardashian.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@user3847403)

Fedez la provoca dicendole che quella serie è paragonabile a Uomini e Donne e forse anche inferiore, ma quello che risponde Chiara lascia il rapper senza parole.

Federico ritiene che il programma di Maria De Filippi sia più divertente ma Chiara nega drasticamente e questo per lui sembra proprio un affronto. La reazione che si sente é di forte sorpresa poiché probabilmente per Fedez il programma Mediaset è praticamente insuperabile!