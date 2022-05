Wanda Nara, così sexy non l’avete mai vista | Il panorama è offuscato dal suo lato B

La moglie di Icardi non perde occasione per far parlare di sé. Nell’ultima foto Wanda é veramente sexy e in un unico scatto si racchiude un tasso di sensualità elevatissimo. L’immagine parla chiaro, Wanda Nara é sempre più bella!

L’occasione è di quelle speciali e Wanda con il suo famoso marito si godono un po’ di meritato relax. La donna non perde l’occasione per scattare qualche foto da postare sui social. Il risultato è sempre lo stesso. I suoi fan impazziscono solo alla vista!

Il calciatore del Paris Saint Germain, ha da poco terminato gli allenamenti con la sua squadra e ha colto il momento per trascorrere insieme alla sua bella, qualche giorno di puro relax. L’Argentina è sbarcata in Italia e sta documentando con precisione questi giorni di soggiorno nella città eterna.

Wanda Nara, la sua vita documentata sui social

La sua pagina Instagram che conta un numero smisurato di follower é costantemente aggiornata con post che documentano ogni suo spostamento. Wanda come tenere alto l’interesse dei suoi affezionatissimi fan e quotidianamente pubblica qualcosa della sua vita privata.

È un filo diretto che Wanda Nara vuole tenere con i suoi follower che sembrano decisamente apprezzare ogni sua uscita inondando di like i post che pubblica a cadenza regolare. Wanda Nara consapevole della sua straordinaria bellezza si mostra frequentemente e ogni volta cerca di mettere in risalto le sue curve mozzafiato.

Tra allenamenti in palestra, giornate di shopping ed eventi di gala trova sempre il modo per far parlare di sé ed evidentemente Mauro Icardi non deve essere affatto geloso. Le scollature sono sempre più che generose e il seno è ogni volta messo in risalto.

La foto con l’abito da far perdere la testa

Il suo ultimo post su Instagram è stato scattato durante la cerimonia per il matrimonio di Candreva. La bella Argentina ha incantato tutti con il suo outfit da sirena. Lo scatto mette in risalto un lato B mozzafiato.

La scollatura sulla schiena rende la modella super sensuale e i suoi biondi capelli che si adagiano delicatamente sulla pelle sono quasi ipnotici. Tutto mette in risalto le sue curve e l’abito azzurro è ritagliato perfettamente sulla sua figura sinuosa.

Lo scatto è davanti al Colosseo, ma in questo caso la bellezza del simbolo di Roma viene quasi offuscata da Wanda. E’ ripresa da dietro con uno sguardo ammaliante che incanta il pubblico.

Possiamo solo immaginare quanti fan fossero presenti durante quegli scatti e la reazione che possono avere avuto alla vista della bellissima Argentina. Nessuno, neanche tra i turisti, avrà più avuto occhi per il monumento alle sue spalle. Tutte le attenzioni erano rivolte verso la modella d’eccezione!