Come depurare il fegato e perdere peso in vista dell’estate | Queste tre verdure sono miracolose

L’estate incombe. In tanti, uomini e donne, sono preoccupati (alcuni terrorizzati) dalla prova costume che si avvicina sempre di più. Oggi vi daremo qualche consiglio non solo per dimagrire e sgonfiare la pancia. Ma anche per star meglio, depurare il vostro organismo. Il fegato, soprattutto.

Spesso ci concentriamo troppo sull’apparenza. Sulla pancia gonfia, desiderandola piatta. Soprattutto quando si avvicina l’estate e, quindi, tra prova costume e vestiti meno spessi, temiamo la figuraccia. Ma, in realtà, una corretta alimentazione non riguarda solo possibilità o meno di avere un fisico armonico. E di eliminare inestetismi. Si tratta di una questione di salute.

Più volte, quando ci occupiamo di questi temi, lo abbiamo sottolineato. Un corretto di stile di vita aiuta, anzi, è fondamentale, per il nostro benessere psicofisico. E, ovviamente, in tutto ciò l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Accanto, ovviamente, all’attività fisica e alla capacità di limitare vizi quali il fumo e l’alcool.

Oggi vi parleremo di tre verdure, molto comuni e anche molto buone. Esse hanno la capacità non solo di sgonfiare la nostra pancia. E questo ha a che fare con l’aspetto fisico. Ma, soprattutto, di depurare il nostro organismo. A cominciare dal fegato.

Le tre verdure “magiche”

Partiamo dalle questioni “frivole”: sgonfiare la pancia in vista dell’estate. Oltre, ovviamente, a una alimentazione morigerata, il consiglio è quello di bere molta acqua.

E non è solo un nostro consiglio, ma è quello che prescrivono, da sempre, gli esperti del settore, cui vi consigliamo sempre di affidarvi. Secondo i dietologi, infatti, bere almeno due litri d’acqua al giorno aiuta l’organismo a depurarsi e liberarsi delle tossine, che poi diventano ritenzione idrica e, nelle donne, cellulite.

Ma, oltre a questo, possiamo aiutarci con tre verdure stagionali che hanno qualità molto importanti, soprattutto per il fegato. Oltre a essere molto buone. La prima tra queste che passiamo in rassegna è il cetriolo: molto adatto, soprattutto per le insalate. Quella greca è squisita, per esempio. Ma, soprattutto, molto utile grazie alla sua elevata presenza di acqua.

Un po’ meno comuni, ma altrettanto buoni, sono i ravanelli, che sono molto freschi e, quindi, adatti al clima torrido che si respira in città. Peraltro, danno molta energia, a fronte di qualità light che non fanno ingrassare. Ideali per combattere la spossatezza che, a volte, in estate ci attanaglia.

Infine, e qui torniamo a parlare di una verdura molto comune, le zucchine. Sono buone in qualsiasi modo! Non hanno nemmeno bisogno di particolari condimenti, se non di un filo d’olio. Alla piastra o bollite, non perdono le loro peculiarità e, quindi, sono nostre alleate. Soprattutto ora che estate e prova costume incombono.