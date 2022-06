Wanda Nara e Icardi, tra loro si è messa in mezzo un’altra | Ecco chi sta turbando l’equilibrio della coppia

Ecco la foto che prova quanto diciamo. Questa volta non potranno smentire che c’è “una” tra di loro…

La loro relazione ha sempre fatto parlare. Da Genova a Parigi, passando per Milano. Prima la querelle con l’ex marito di lei, poi le voci su un compagno di squadra, infine il presunto tradimento di lui. Stiamo parlando di Mauro Icardi e Wanda Nara. Una delle coppie più discusse. Questa volta, “una” si è davvero intrufolata tra i due, abbiamo le prove con una foto!

Wanda Nara è certamente famosa per la sua relazione con il calciatore Mauro Icardi e poi per i suoi post sui social. Lo scorso 9 dicembre ha compiuto 35 anni. Di nazionalità argentina, ma la maggior parte della sua fortuna l’ha fatta nel nostro Paese, in Italia.

Nel 2018, infatti, ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotto da Alfonso Signorini.

Ancor prima che a Icardi, Wanda Nara, è stata legata a un altro calciatore argentino. Il 28 maggio 2008 si è infatti con il calciatore Maxi López. Cresciuto nel Barcellona, in Italia ricordiamo con diverse maglie. Le cose migliori le ha fatte vedere sicuramente con il Catania e il Torino. Ma negli anni ha giocato anche con il Milan, il Crotone e la Sampdoria. Ma, soprattutto negli anni della querelle con l’ormai ex moglie, non ha entusiasmato particolarmente.

Da Maxi Lopez, Wanda Nara avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Quella di Wanda Nara sarebbe stata con il compagno di squadra di Maxi Lopez ai tempi della Sampdoria, Mauro Icardi. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 Maurito, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria.

Lei tra loro…

Ovviamente i più ricordano Icardi con la maglia dell’Inter. Caterve di gol prima che la situazione precipitasse e che il calciatore andasse a giocare, poco, con il Paris Saint Germain. Negli anni, i due hanno fatto parlare molto di loro. Non solo per la querelle con l’ex marito di lei, Maxi Lopez.

Nel periodo in cui Icardi ha giocato nell’Inter, infatti, le solite malelingue avevano anche ipotizzato un flirt della bella Wanda con un compagno di squadra di Icardi, il croato Marcelo Brozovic. Circostanza del tutto destituita di fondamento, che ha avuto anche strascichi legali.

E negli ultimi mesi, Icardi ha fatto parlare di sé più che per le performance con il Paris Saint Germain per un presunto tradimento alla moglie. Ma i due hanno continuato a rimanere uniti, nonostante il vociare del gossip.

Questa volta, però, “una” si è davvero inserita tra i due. Ed è la stessa Wanda a pubblicare la foto: “Se la vita è un viaggio, io voglio viaggiare con voi” scrive l’argentina nel post. Ma non sappiamo quanto possa essere gradita questa “presenza”.

Nelle varie foto pubblicate, infatti, Wanda e Maurito si trovano a Nairobi, in Kenya. Sono seduti al tavolo, stanno facendo colazione ed ecco intrufolarsi una bella giraffa, che ruba loro il cibo. Beh, questa volta non potranno smentire che c’è “una” tra di loro…