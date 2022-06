Amadeus, il brutto trauma che gli ha condizionato la vita | “E’ diventato ipocondriaco..”

Amadeus è oggi uno dei presentatori più amati, pronto a tornare alla guida del Festival di Sanremo per la quarta edizione consecutiva. Anche per lui, però, la vita non è stata sempre rose e fiori. Solo ora ha parlato di un suo vecchio problema di salute.

Il Festival di Sanremo 2022, terza edizione consecutiva da lui condotta, è solo l’ultimo dei successi di Amadeus, che sarà alla guida della kermesse canora fino al 2024. Questo gli permetterà così di essere al timone della manifestazione per ben cinque anni, al pari di altre due colonne della nostra Tv, Mike Bongiorno (dal 1963 al 1967) e di Pippo Baudo (dal 1992 al 1996).

Grazie a questo ennesimo fiore all’occhiello nella sua carriera Amedeo Sebastiani, questo il suo vero nome, è riuscito a entrare ancora di più nel cuore del pubblico, che già lo amava grazie ai tantissimi programmi che lui ha avuto modo di presentare.

Anche lui ha vissuto momenti difficili, in ambito professionale e non solo. In merito alla sua vita lontano dalle luci dei riflettori si sa davvero pochissimo, nonostante anche sua moglie, Giovanna Civitillo, sia un volto noto della Tv. In pochissimi ne sono a conoscenza, ma in passato si è trovato ad affrontare un grave problema di salute, che lo condiziona, almeno parzialmente, anche oggi.

Amadeus e la lotta con la malattia: la verità viene alla luce solo ora

Oggi Amadeus è uno dei personaggi più amati della Tv, ma da bambino ha ricevuto una diagnosi che lo ha spaventato non poco. Il piccolo Amedeo credeva addirittura di non farcela, ben sapendo come allora alcune malattie fossero difficili da curare.

In quel periodo, infatti, gli era stata riscontrata una nefrite, una grave infiammazione di origine renale peggiorata velocemente, al punto tale da mettere a rischio la sua vita. Anche i suoi genitori erano davvero spaventatissima e hanno affidato la loro preghiera a Santa Rita, considerata la Santa delle cose impossibili. Il loro grido di aiuto è stato ascoltato, ma lui non dimentica la sofferenza vissuta.

“A sette anni ho lottato tra la vita e la morte – ha raccontato il presentatore in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ -. Sono stato ricoverato in ospedale per due mesi, non ho mai del tutto superato quel momento. Le malattie oggi mi terrorizzano, certi traumi non si dimenticano mai del tutto. Quando tutto si è concluso per due anni ho dovuto rinunciare a correre e scatenarmi, anche a praticare sport. E a quell’età tutti amano farlo”.

A confermare le parole del conduttore ci ha pensato proprio Giovanna, che ha sottolineato l’ipocondria di cui soffre il marito. Tutto è evidentemente il flusso di quel periodo: “Se ha un brufolo corre dal dermatologo, sta messo così – ha detto lei a ‘La Repubblica’ -. Lui è ipocondriaco. Noi ci completiamo, io invece sdrammatizzo“.