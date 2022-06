Adriano Pappalardo, dal grande successo di “Ricominciamo” al devastante incidente che lo ha messo fuori gioco

Adriano Pappalardo, chi non ricorda quando cantava a squarciagola “Ricominciamo”? Sono passati più di quarant’anni dall’ultima sua produzione musicale, oggi l’uomo ha cambiato decisamente vita anche a causa di un grave episodio che lo ha travolto. Ecco il racconto di cosa è successo.

Il suo timbro di voce è riconoscibilissimo. Quella sua tonalità molto grave e graffiata si noterebbe fra mille altre voci. Adriano, oltre alla sua carriera di cantante, è diventato negli anni un noto personaggio televisivo, ma ultimamente la sua vita è stata stravolta.

Adriano Pappalardo, dal mondo della musica a quello dei reality

Adriano Pappalardo è stato un celebre cantante degli anni ’70 e ’80. Proprio in quel periodo ha conosciuto il suo più grande successo intonando le canzoni del suo ultimo album. Nel 1988, infatti, il cantante ha presentato la sua ultima produzione e da allora non é riuscito, o non ha voluto, più farsi strada nel mondo della musica.

Probabilmente anche per sua volontà Adriano ha deciso di intraprendere la carriera di attore ed é comparso in molte pellicole italiane come Il falco e la colomba, Rimini Rimini e persino la Piovra 4. La sua personalità così forte e decisa gli ha permesso di diventare un personaggio televisivo di tutto rispetto. Negli anni ha partecipato anche a numerosi reality show, una tra tutti ricordiamo l’esperienza come naufrago all’Isola dei famosi.

Durante quella partecipazione si è distinto per il suo fare così duro, ma anche sensibile; si è mostrato al pubblico senza filtri e per questo ha riscosso un grandissimo successo. A causa, però, di un potentissimo diverbio avuto con un altro partecipante del reality, Antonio Zequila, é stato sospeso a tempo indeterminato dalla Rai. L’accesissimo scontro che li ha visti protagonisti è stato riproposto innumerevoli volte in televisione e ancora rimbomba nelle orecchie di molti il grido di Zequila nei confronti di Pappalardo “Mai più!!!”

La sua ascesa verso il successo interrotta da un grave incidente

Ma Adriano Pappalardo ha subito un arresto della sua carriera professionale quando nel 2016 è stato vittima di un gravissimo incidente. Durante una discesa in parapendio, il cantautore ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato rovinosamente sul terreno.

Sul posto sono accorsi subito medici e pubblici ufficiali. Nonostante la grande paura, fortunatamente il cantante ha riportato esclusivamente una frattura alle costole e alla tibia.

Ovviamente l’incidente lo ha costretto lontano dalla televisione per parecchio tempo, ma ultimamente è ritornato come ospite nel salotto di Barbara D’Urso parlando proprio dell’incidente subito. Oggi Pappalardo si è ripreso completamente e può pensare a quel tragico momento con più serenità. Sarà forse pronto per intraprendere una nuova sfida nel mondo della televisione?