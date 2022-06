Canali TV scomparsi: il mistero della TV digitale | Ecco come ritrovarei nostri programmi preferiti

Alla ricerca dei canali perduti sembra lo sport del momento; uno zapping compulsivo per ritrovare quelli che erano i nostri canali preferiti ben sintonizzati e insostituibili. La TV digitale ci ha regalato numerosi canali con qualità superiori audio video però con qualche piccolo inconveniente.

Il problema della scomparsa dei canali dalle nostre Tv, è un fenomeno che si può riassumere in una parola inglese: “Refarming”, cioè riorganizzazione delle frequenze. Infatti tutte le frequenze stanno cambiando e questo significa che tutto quello che avevamo sistemato nelle nostre TV non è più al suo posto. I canali che cerchiamo con i numeri corrispondenti sul telecomando non sono più dove erano posizionati prima.

Ore e ore a riorganizzare tutta la lista per avere un ordine dei nostri canali preferiti e di conseguenza i nostri programmi preferiti che va in fumo! Dobbiamo ricominciare a mettere ordine. A questo piccolo inconveniente si aggiunge che spesso il vecchio televisore e il decoder debbano essere cambiati perché non più efficienti ed al passo con i tempi quindi di corsa ad acquistare nuovi apparecchi. Però, ad essere ottimisti, i lati positivi ci sono e vale la pena affrontare il cambiamento soprattutto per ritrovare i nostri canali e molti altri che si aggiungeranno alla lista.

Quello che capita spesso è di non trovare il canale che cerchiamo nella posizione dove lo avevamo sintonizzato; a questo punto possiamo procedere allo spostamento cercandoli nella lista e riportandoli manualmente alla loro posizione iniziale oppure se vogliamo fare un lavoretto da certosini, dobbiamo procedere con una nuova sintonizzazione automatica che dovrebbe sistemare tutto. Attenzione però ad usare degli accorgimenti che non faranno fallire tutta la sintonizzazione automatica, vediamo come procedere.

Piccoli segreti per la sintonizzazione

Sicuramente è preferibile eseguire la sintonizzazione dei canali di giorno perché il segnale è al massimo della potenza; prestiamo attenzione anche alle condizioni metereologiche, evitiamo le giornate nuvolose o peggio con temporali, preferiamo una bella giornata soleggiata senza vento affinché tutti i canali possano essere catturati senza impedimenti. I questo modo non dovremmo riscontrare particolari problemi e tutti i canali in automatico torneranno magicamente nella nostra lista senza alcun impedimento!