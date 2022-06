Roberta Capua, avete mai visto il fratello? E’ un gigante

Oggi 53enne, Roberta Capua viene eletta Miss Italia 1986, titolo già assegnato a sua madre Marisa Jossa nel 1959. Non tutti, però, conoscono il fratello che la stessa conduttrice presenta con un post su Instagram

Conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Dall’alto del suo metro e ottanta (senza tacchi!), Roberta Capua è una delle donne più belle e più alte della televisione italiana. Ma avete mai visto il fratello? In posa, l’uno accanto all’altro, lei sembra una formichina!

Oggi 53enne, Roberta Capua viene eletta Miss Italia 1986, titolo già assegnato a sua madre Marisa Jossa nel 1959. Classificatasi seconda al concorso internazionale Miss Universo 1987, ha avviato una carriera da modella e indossatrice. Dagli anni novanta ha intrapreso la carriera televisiva debuttando dapprima in piccoli ruoli sulle emittenti Fininvest, poi passando a Telemontecarlo e infine raggiungendo la notorietà grazie ai contenitori mattutini Rai, In famiglia e Unomattina.

Dal 2004 è tornata in Mediaset, lavorando per due edizioni a Buona Domenica e conducendo programmi come Tutti pazzi per i reality e la prima serata di Sei un mito. Roberta Capua è la vincitrice della 1ª edizione del famoso programma culinario Celebrity MasterChef Italia nel 2017.

L’estate 2021 segna il suo ritorno su Rai 1. Dal 28 giugno, infatti, affianca Gianluca Semprini alla conduzione di Estate in diretta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 18:40. Dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022 è la padrona di casa di PrimaFestival, l’anteprima del Festival di Sanremo.

Roberta Capua, il fratello è un gigante!

Ma parliamo un po’ della sua vita privata e familiare. Abbiamo già detto che è figlia di Marisa Jossa, che vinse il titolo di Miss Italia nel 1959. Ma forse non sapevate che è cugina della virologa Ilaria Capua, scienziata residente negli Stati Uniti che abbiamo imparato a conoscere meglio in questi due difficili anni di pandemia da Covid-19.

Quanto all’amore, dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al nuotatore Massimiliano Rosolino. È stata sposata con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. Nel maggio 2011 ha sposato Stefano Cassoli, imprenditore bolognese, dal quale ha avuto un figlio. Ma non sono loro gli uomini più importanti della sua vita. O, almeno, non solo loro.

E’ la stessa ex reginetta di Salsomaggiore a scriverlo in un post su Instagram, in cui è in posa con il fratello. Guardateli, felici, insieme. Lui elegantissimo con un completo blu elettrico e una cravatta rosa: “Uno degli uomini della mia vita… mio fratello!” scrive la conduttrice. Ma, attenzione, è davvero un gigante! La bella Roberta che, ricordiamolo, è alta ben un metro e ottanta, accanto al bel fratello sembra una nanerottola!