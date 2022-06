Giulia Salemi, in coppia con la collega, fa impazzire il web | Nella foto, la posa sexy provoca i follower

Sta per arrivare l’estate e Giulia Salemi, insieme all’amica e collega, la celebrano a dovere. Gli scatti che pubblicano sui social sono al cardiopalma. Le due showgirls posano insieme provocando il web. Sono di una bellezza straordinaria e mettono in crisi i followers che probabilmente non sanno dove volgere lo sguardo.

La splendida Giulia Salemi sfrutta il suo profilo Instagram per mantenere un continuo contatto con i suoi fan. Quotidianamente migliaia di persone la seguono nelle sue vicende lavorative e personali.

Giulia Salemi, professione influencer

Ormai la sua professione principale è quella di influencer; è il punto di riferimento di migliaia di ragazzi e ragazze che si ispirano ai suoi look e al suo modo di vivere. Sui suoi social tiene costantemente informati i fan anche sulla sua vita sentimentale.

E’ nota a tutti infatti la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli nata davanti a milioni di telespettatori. Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello vip. Inizialmente la coppia non sembrava potesse avere un futuro soprattutto perché il ragazzo sembrava fortemente attratto da Elisabetta Gregoraci, un’altra concorrente dell’edizione.

Giulia, però, con il suo fare ammaliante ha saputo conquistare il cuore di Pierpaolo e ad oggi sono una coppia affiatatissima. La Salemi, nell’ultimo post su Instagram, ha pubblicato una serie di scatti vicino ad una sua amica e collega: Sophie Codegoni.

La bionda ha partecipato all’edizione del Grande Fratello vip 6 successiva alla partecipazione di Giulia. Anche Sophie ha conosciuto il suo attuale compagno nella casa di Cinecittà. La Codegoni è fidanzata con Alessandro Basciano. Le due amiche si sono riunite per un’occasione speciale: era il compleanno di Matteo Evandro Manzini, un amico comune alle due ex gieffine.

Gli scatti bollenti di Giulia accanto a Sophie Codegoni

Proprio in occasione dei festeggiamenti, le due splendide ragazze hanno approfittato per scattare la foto che ha deliziato tutti i loro follower. Si ritraggono in una posa veramente sexy sopra un lettino da spiaggia. Indossano entrambe un micro bikini che fa uscire il seno evidentemente troppo prosperoso.

Giulia ha un bikini dalla stampa animalier, mentre Sophie un costume più classico che però, viste le misure ridottissime, lascia intravedere dei tatuaggi anche dove solitamente non batte il sole!

Le ragazze giocano con i follower attraverso pose sensualissime. Il gesto nel quale sono immortalate sembra voler accennare ad un sexy spogliarello. Non si stenta a credere che il post abbia ricevuto migliaia di like e commenti infuocati. Due ragazze nel pieno della loro bellezza e sensualità che attirano gli sguardi di moltissimi fan. Entrambe, infatti, hanno un profilo Instagram seguitissimo che puntualmente alimentano con immagini così coinvolgenti.