Il sogno di una vita: si potrà vivere l’esperienza di giocare nel leggendario impianto | Si aprono le porte a tutti

300 euro non sono pochi. Ma volete mettere l’emozione di calcare il terreno dove hanno giocato campioni come Diego Armando Maradona, Ronaldo il fenomeno, Leo Messi. E moltissimi altri. Se poi si riesce anche a fare un gol, beh, allora il delirio sarebbe totale.

La disponibilità per questa attività esclusiva è molto limitata, in quanto il 6 e l’11 giugno si giocheranno solo fino a quattro partite. Per cui, non resta che affrettarsi. L’iniziativa, promossa attraverso il sito ufficiale del club, comprende almeno quaranta minuti di gioco per un’esperienza “vera”, che include l’arbitro, gli allenatori, lo staff medico, lo spogliatoio, il tunnel.

Non è comunque la prima volta in cui il club mette a disposizione dei tifosi questa esperienza unica. L’iniziativa, infatti, infatti, è alla seconda edizione. L’esperienza garantisce almeno 40 minuti di gioco per giocatore e include le cure mediche in caso di incidente. Ci saranno un allenatore e un arbitro per garantire che l’attività rispecchi il più possibile una partita reale.

Una volta presentate tutte le domande, il Club organizzerà le partite per tutti i partecipanti. In questo caso, le condizioni saranno un po’ più rilassate rispetto alle partite professionistici. Ogni squadra sarà composta da un massimo di 18 giocatori e ogni partita durerà 60 minuti.

300 euro a persona

“Vieni a giocare al Camp Nou”: nel mese di giugno (dal 6 all’11) il Barcellona apre le porte del suo stadio agli appassionati e appassionate che al prezzo di 300 euro a persona potranno vivere l’esperienza di giocare tra amici nel leggendario impianto blaugrana. Il Barcellona, infatti, è tra le squadre più titolate nel mondo e ha scritto la storia del calcio per lunghi anni. Soprattutto nel periodo in cui l’allenatore era Pep Guardiola, con il suo ormai celeberrimo “tiki taka”.

L’esperienza costa 300 euro a persona e richiede la prenotazione tramite il sito del Club, selezionando se si vuole venire da soli o con gli amici. Ogni persona, peraltro, potrà portare fino a quindici persone dagli spalti per tifare i propri parenti o amici. I biglietti costano 30 euro, ma nella quota è inclusa anche la visita nell’esclusivo Museo del Barca.

Tutti i partecipanti si ritroveranno al Camp Nou. Lì avranno un percorso guidato in una zona dove potranno cambiarsi per prepararsi alla gara. Ovviamente disponibili anche docce e spogliatoi dopo il match. Una vera e propria esperienza da professionisti, dato che si avranno 15 minuti per scaldarsi prima dell’inizio della partita.