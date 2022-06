Melissa Satta, Il costume non copre praticamente nulla | Sembra una sirena tra le acque

È di una bellezza impressionante. Melissa Satta appare in questi giorni in forma radiosa. Sarà forse merito della serenità ritrovata grazie all’imprenditore Mattia Rivetti? Una cosa è certa, il post che ha pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi fan.

Il suo amore con Kevin Prince Boateng, papà di suo figlio Maddox, è ormai un ricordo. Melissa e il calciatore hanno lasciato alle spalle i duri contrasti e oggi sono pronti a crescere il loro bambino mantenendo tra loro rapporti di stima è rispetto.

Melissa, la serenità ritrovata dopo la fine del matrimonio

Entrambi sono riusciti a rifarsi una vita. Il calciatore sta per sposarsi con la sua nuova compagna Valentina, mentre Melissa sembra aver preso seriamente la relazione con Mattia Rivetti. L’uomo é un imprenditore trentaquattrenne, nipote di Carlo Rivetti, proprietario dell’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear company SPA. La sua famiglia possiede anche della maggior parte delle azioni dell’azienda Moncler.

Melissa, che concentra la maggior parte delle sue attenzioni sul piccolo Maddox, ha voluto tutelare la serenità del bambino e fino ad oggi non è uscita alla scoperto. Le voci sul suo rapporto con Mattia si facevano sempre più insistenti ed ora sembra arrivato il momento di ufficializzare la storia.

La modella e l’imprenditore sono volati in Marocco insieme al bambino e a qualche amico. La Satta sembra entusiasta della sua nuova storia d’amore a tal punto che, in una recente intervista su Canale 5, ha dichiarato di essere pronta per una nuova gravidanza.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa Melissa Satta nell’ultima stagione è stata impegnata con Sky alla guida di gol Deejay e Sky calcio club. E’ diventata, così, il volto di punta della pay tv ed è ormai un punto di riferimento per i milioni di telespettatori che la seguono.

La foto che ipnotizza i follower

La bella showgirl sarda cura anche il suo profilo Instagram che conta addirittura 4,6 milioni di follower. Molto spesso i suoi fan sono deliziati da immagini dell’ex modella. E’ questo il caso dell’ultimo post di Melissa.

La posa è al cardiopalma! Melissa è immersa con le gamme in una bellissima piscina. La showgirl si appoggia con fare sensuale sul bordo, il volto é sognante e, complice l’acqua che la circonda, il costume riesce a coprire ben poco. Le forme del suo seno sono strabordanti e addirittura si vedono i capezzoli. E’ un’immagine da togliere il fiato.

Un incrocio di stoffa gialla e arancione che fascia perfettamente il corpo statuario di Melissa. Difficile resistere di fronte a tanta bellezza. I fan si sono scatenati sotto il post e lo hanno riempito di commenti, apprezzamenti e like.