Diletta Leotta, la foto con il bacio appassionato | I followers sono rimasti a bocca aperta

Diletta Leotta, ormai libera da quasi tutti gli impegni lavorativi, ha iniziato delle piccole fughe dalla vita frenetica della città. In questi giorni è sulle testate di gossip per le sue relazioni più o meno veritiere, ma lo scatto che pubblica sui social è veramente sorprendente. L’attenzione va alla bacio appassionato che ha incuriosito il pubblico…

Da poco uscita dalla travolgente storia d’amore con Can Yaman, che si è consumata in poco tempo, è stata pizzicata in compagnia del modello Giacomo Cavalli. Ma c’è chi dice che la Leotta pensi ancora all’attore turco. Intanto lei pubblica un post che sorprende tutti i suoi follower.

Diletta Leotta, dalla radio a regina del web

E’ una delle conduttrici più amate e apprezzate. È stata quest’anno impegnata su Dazn e alla conduzione del programma radiofonico su radio 105. Ma é il suo profilo Instagram che registra numeri impressionanti. I follower che seguono la sua pagina sono oltre la cifra esorbitante di 8,2 milioni.

L’interesse verso la splendida conduttrice è cresciuto in pochissimo tempo negli ultimi anni, da quando Diletta si dedica soprattutto a programmi sportivi e calcistici. È partita da Sky dove si occupava dei prepartita della serie B, ma nel 2018 è passata Dazn. In poco tempo è diventata il volto di punta della rete privata.

I suoi follower sono mantenuti in costante aggiornamento dalla bellissima conduttrice. Sono molti i post che la ritraggono in forma perfetta e che scatenano milioni di commenti dei suoi fan. E’ una pioggia di apprezzamenti e di like per il suo fisico statuario e le sue forme mozzafiato.

Molto spesso Diletta si è fatta ritrarre in pose sensuali che infuocano il web. Come dargli torto in fondo, la Leotta é una bomba sexy a tutti gli effetti. Ultimamente è stata al centro di qualche polemica riguardo la chirurgia estetica; le sono state avanzate accuse sull’eccessivo utilizzo dei ritocchini, ma Diletta non si è mai fatta travolgere dalle malelingue.

La foto col bacio che ha incuriosito i suoi follower

L’ultima foto che pubblica su Instagram ha suscitato un interesse eccezionale. In primo piano Diletta appoggiata su una parete sulla quale sono ritratti due giganteschi oranghi che si baciano appassionatamente.

Sotto il murales la Leotta posa sorridente. Il suo fisico è perfetto: indossa un paio di jeans aderenti e un top di filo che evidenzia le forme strabordanti. La sua chioma bionda adagiata sulle spalle rende l’immagine ancora più sensuale. Diletta spiega poco della foto, ma tiene il pubblico sulle spine. “Stay Tuned” è il messaggio che manda ai suoi follower e chissà cosa bolle in pentola?