Beverly Hills 90210, ricordate Donna? Oggi ha cambiato vita ed è praticamente irriconoscibile

Erano gli anni ’90 quando Brandon, Dylan, Brenda, Donna e company intrattenevano tutti i ragazzi con le loro vicende sentimentali. Donna, la biondissima del gruppo, era interpretata da Tori Spelling. Dopo tanti anni l’attrice ha cambiato decisamente aspetto ed è quasi irriconoscibile.

Era Donna Martin nel telefilm dal successo strepitoso Beverly Hills 90210. Ogni personaggio è diventato una vera e propria icona degli anni ’90 e ancora oggi, quelli che in quegli anni erano bambini, ricordano tutti i volti e le frasi tipiche di qualsiasi personaggio della serie.

Tori Spelling, una vita segnata dalle sue origini

Donna, all’anagrafe Victoria Davey Spelling ma conosciuta da tutti come Tori, è nata nel 1973. E’ figlia di un noto produttore cinematografico statunitense ed è per questo che è riuscita ad entrare ben presto nel mondo dello spettacolo ottenendo ruoli in tutte le serie televisive prodotte dal papà.

Quando era ancora bambina ha recitato in Love boat, Bayside School e Fantasylandia, ma è nel 1990 che Tori raggiunge la fama mondiale grazie all’interpretazione di Donna in Beverly Hills 90210. Anche questo successo é firmato dal papà Darren Starr e quella è proprio l’occasione per Tori per diventare una celebrità conosciuta in tutto il pianeta.

La bella attrice fu catapultata quasi improvvisamente in un mondo fatto di riflettori e lustrini. Forse ancora troppo giovane per reggere quell’incredibile e improvviso impatto mediatico, Tori cedette a nevrosi e ansie psicologiche che la portarono addirittura ad abusare di alcol e droga

Gli effetti di questa vita sregolata si sono riversati anche sull’aspetto fisico rovinandone i tratti. Tori in qualche occasione e apparsa provata in volto e con i lineamenti gonfi. La donna ha avuto anche una vita sentimentale molto intensa che l’ha portata anche ad avere 5 figli.

Donna, Tori Spelling: ieri e oggi

Oggi Tori Spelling sembra quasi un’altra donna e anche la sua vita lavorativa è decisamente cambiata. Dopo l’enorme successo della serie televisiva ha preso parte a qualche altro lavoro che però non le ha garantito la celebrità di quando aveva vent’anni.

Ha partecipato a qualche altra serie televisiva e alcuni film indipendenti per poi apparire in Scream due e Scary movie. Dopo questi ultimi due impegni, Tori ha fatto perdere le sue tracce ed oggi ha cambiato decisamente vita.

Il suo aspetto fisico è cambiato notevolmente; le linee del suo corpo appaiono addolcite forse anche grazie alle cinque gravidanze. Oggi l’attrice ha deciso di rimanere dietro i riflettori; è diventata un’importante produttrice dopo aver seguito le impronte del padre prematuramente scomparso nel 2006 a causa di un tumore.