Michela Persico, con quel costume dorato sembra una dea | Ha un fisico ultra scolpito

Giornalista sportiva e conduttrice, Michela Persico ha stregato il web con i suoi scatti. Baciata dal sole e con indosso un costume dorato, sembra una vera dea.

La giornalista sportiva Michela Persico ha attirato l’attenzione della cronaca rosa in quanto compagna con il difensore della Juventurs Daniele Rugani. Fidanzati dal 2016, si sono conosciuti ad un evento sportivo per poi ritrovarsi a lavorare insieme.

Tra i due è scoppiata subito la scintilla ma hanno deciso di tenere la loro storia nascosta per molto tempo, a favore della professionalità in ambito lavorativo. Attualmente vivono a Torino e, nel 2020, hanno avuto il loro primo figlio, Tommaso.

Chi è Michela Persico: dalla moda al giornalismo

Classe nel 1991, Michela Persico ha un passato da modella alle spalle. Grazie al suo fascino, unito all’altezza ed al fisico slanciato, è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo pur continuando a dedicarsi allo studio. Il suo sogno, infatti, è sempre stato essere apprezzata per le sue doti oltre che per la sua bellezza mozzafiato.

Lei stessa ha ammesso di non aver mai amato la vita mondana: “Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista” ha spiegato in un’intervista.

In seguito alla laurea si è tuffata nel mondo del giornalismo. È partita da uno stage negli studi di Telelombardia, fino ad approdare in Mediaset, dove ha iniziato a collaborare con la redazione di Tgcom 24.

Successivamente è apparsa in trasmissioni come “Quelli che il calcio”, per poi passare alla conduzione de “Il processo Biscardi”. Nel 2019 ha curato la rubrica “L’ha detto la tv”, all’interno della trasmissione “Detto Fatto”.

“I benefici della cryo”

Visto il successo riscosso sul piccolo schermo, Michela si è guadagnata un grande seguito anche sul web. Il suo profilo Instagram, infatti, ha oltre 1 milione di followers e la giornalista è attiva ogni giorno. Nonostante abbia abbandonato la carriera da modella per concentrarsi su quella da giornalista e conduttrice, continua a stregare i fan con la sua bellezza ed il suo fascino.

Al momento Michela è in vacanza nella splendida Toscana insieme a Daniele ed al piccolo Tommaso. La giornalista è solita mostrare le sua quotidianità ai followers ed anche in questi giorni sta tenendo i fan aggiornati.

Solamente nelle scorse ore ha pubblicato una serie di scatti che stanno infiammando il web. Nelle foto, Michela sembra una vera dea: baciata dal sole, con indosso un costume dorato che evidenzia il suo fisico scolpito.

“I benefici della cryo” ha commentato ironicamente. Oltre ai trattamenti di bellezza, la giornalista si allena con costanza ed i risultati si vedono.