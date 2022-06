Diletta Leotta, un evento importante per la conduttrice | L’abito a rete ha stregato tutti

Diletta Leotta ha passato una serata assolutamente unica durante il Filming Italy Sardegna Festival. Per l’occasione, la conduttrice ha sfoggiato un look da incanto.

Conduttrice televisiva e radiofonica, Diletta Leotta è diventata uno dei volti preferiti di DAZN.

Per la nota piattaforma ha condotto la trasmissione sportiva “Diletta gol”, seguita dagli spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta”.

Gli esordi e la consacrazione con DAZN

Diletta Leotta ha sempre avuto una passione per il mondo dello spettacolo e per il calcio che l’ha portata ad esordire all’età di 17 anni collaborando con l’emittente televisiva “Antenna Sicilia” in una trasmissione sportiva.

Nel 2011 è approdata in Mediaset con la conduzione del programma “Il compleanno di La5”. Mentre nel 2015 è stata scelta per condurre “Sky Serie B” su Sky Sport 1.

Grazie alla trasmissione calcistica è riuscita a farsi conoscere dagli spettatori e dagli appassionati, che presto si sono affezionati a lei. Dopo aver annunciato il suo ritiro da Sky Sport, nel 2018, è passato alla già menzionata DAZN. Nel frattempo, ha esordito nel mondo della radio dando inizio alla collaborazione con Radio 105.

Talentuosa ed affascinante, Diletta Leotta è riuscita a conquistare il pubblico, diventando una delle conduttrici più apprezzate e desiderate degli ultimi tempi. La sua popolarità è andata di pari passo con l’aumento dell’interesse dei fan verso la sua vita privata.

La conduttrice è stata coinvolta in numerosi rumors riguardo le sue relazioni sentimentali. Dal fidanzamento con Matteo Mimì, dirigente che lavora per Sky e nipote del Ministro delle Comunicazioni Oscar Mimì, alla storia con il celebre Can Yaman, attore diventato un vero e proprio sex symbol. Diletta è stata protagonista di molti gossip, fino ai più recenti sulla sua nuova relazione con Giacomo Cavalli.

Un regalo speciale

Oltre alla conduzione, Diletta Leotta si è avvicinata alla recitazione. L’anno scorso è entrata nel cast del film “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, insieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica.

La conduttrice ha interpretato Sasha, nipote di Santa Claus. Il suo debutto sul grande schermo è stato un’esperienza unica e Diletta ha affermato di desiderare portare avanti la sua carriera nel cinema.

La sua performance le è valsa un riconoscimento importante, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival. Diletta, nel corso dell’evento, ha stregato tutti con il suo fascino ed i suoi look.

Lo scatto pubblicato su Instagram nelle scorse ore, in particolare, è stato sommerso dai complimenti dei followers.

La meravigliosa conduttrice nella fotografia indossa un vestito a rete, che lascia intravedere un top ed una culottes con motivi verdi. L’outfit scelto da Diletta le dona alla perfezione, esaltando le sue forme.