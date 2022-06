Messi, dopo la deludente stagione al PSG la pulce argentina cambia rotta | Decisione inaspettata

Stagione non esaltante quella di Lionel Messi con la maglia del PSG. Le aspettative erano ben altre ed è anche stato ,per la prima volta nella sua vita, fischiato dal pubblico. Ora la decisione che ha preso spiazza tutti, nessuno se lo sarebbe mai immaginato

Negli ultimi anni sono state tante le piattaforme streaming a entrare nel mondo del calcio dedicandosi a serie tv dedicate proprio all’emisfero pallonaro. E in molti casi, le telecamere sono entrate proprio nella privacy delle squadre raccontando aneddoti e dietro le quinte di vari club.

È stato il caso di Amazon Prime Video con “All or Nothing: Manchester City”, “Take us Home: Leeds” e “Inside Borussia Dortmund”. Ma così come la piattaforma di Jeff Bezos, anche Netflix si è dedicato al calcio con la serie tv sulla Juventus “First Team” e quella sulla Sunderland “Till i Die” che in Inghilterra ha ottenuto un discreto successo.

In questi programmi televisivi, gli attori e i protagonisti sono le intere squadre, lo staff tecnico e la dirigenza. Ma così come le varie rose sono le macro star dello schermo, ci sono anche dei calciatori che hanno provato a intraprendere la carriera d’attore da solisti.

Hanno infatti vestito i panni interpreti giocatori del calibro di David Beckham, Eric Cantona, George Best, Pelé e Zinedine Zidane su tutti. E a questa lista si aggiunto ora anche Lionel Messi che ha deciso di apparire sul piccolo schermo come attore in una serie tv.

Messi diventa attore e recita in una serie tv

L’ultima stagione di Messi, la prima lontano dal Barcellona, non è stata delle migliori con la maglia del PSG. Sono stati solo 11 i gol in totale tra campionato e Champions League. Un bottino magro che ha scatenato non poche polemiche e critiche in Francia.

E per sopperire alle delusioni del campo, Messi si è dato alla recitazione. Come riportato da Marca, infatti, la Pulce argentina sarà protagonista di un cameo nella seconda stagione di tv “Los Protectores”, serie tv calcistica in onda su Disney +, che sta riscuotendo molto successo in Sudamerica.

Il sette volte Pallone d’oro avrebbe già girato le sue scene a Parigi, anche se lo show è ambientato interamente in Argentina a Buenos Aires. Per vedere Messi nei panni di attore, però, bisognerà aspettare il 2023 quando la nuova stagione della serie andrà in onda.

Dopo le esperienza in diversi spot pubblicitari, quindi, legati in particolar modo ai suoi sponsor, per il fuoriclasse argentino ecco l’occasione di cimentarsi seriamente per la prima volta nella recitazione.