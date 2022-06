Vietato mangiare in spiaggia: bagnanti addirittura perquisiti | L’ultimo scaldalo tutto italiano

Incredibile vicenda, proprio con la stagione estiva alle porte. Si preannuncia battaglia legale: come andrà a finire?

Polemica feroce in Italia. I cittadini ne hanno subite tante in questi mesi, ma questa, davvero, supera ogni limite. E, infatti, non mancano le prese di posizione. Finirà così questa pratica odiosa? Ecco cosa sta accadendo.

Perquisiti prima di entrare in spiaggia perché portare bibite e viveri da casa è severamente proibito. I clienti sono costretti a subire questa sgradevole pratica. A essere indignate, anzi, infuriate, sono soprattutto le mamme, che hanno denunciato l’accaduto. Addirittura, nei lidi viene anche vietato l’ingresso di bottiglie d’acqua. E se proprio vogliono bere o mangiare devono utilizzare il ristorante del lido.

Vere e proprie perquisizioni ai danni delle famiglie, per impedire l’ingresso di panini preparati da casa. E, così, si passano al setaccio le borse frigo dei bagnanti. Comportamenti che offendono un intero territorio. Eppure, chi gestisce lidi e ristoranti non è il padrone e non può considerarsi tale. E’ solo il concessionario di un bene demaniale. Mentre la spiaggia è di tutti e il mare è di tutti.

Ma adesso arriva anche la diffida affinché la si smetta con queste pratiche intollerabili. I beni demaniali sono beni di tutti. Gestirli, deve rappresentare un grande onore. Basterà?

Episodi gravissimi

Come detto, sono state soprattutto le mamme infuriate a denunciare quanto accade in alcuni lidi di Bacoli, località balneare dell’area flegrea, una trentina di chilometri da Napoli, nel golfo di Pozzuoli, uno dei più rinomati della zona. La vicenda è arrivata al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha reagito con un post di fuoco in cui annuncia che tutto questo finirà presto. I turisti vi si riversano a migliaia e il sindaco non vuole che il buon nome della città venga offuscato da questa brutta vicenda.

“Trovo intollerabile – tuona il sindaco – vietare l’ingresso in spiaggia delle bottiglie d’acqua. Trovo intollerabile perquisire, all’ingresso dei lidi balneari, le borse frigo delle famiglie per impedire l’accesso di panini preparati da casa. A Bacoli questi scempi devono finire. Sono comportamenti che offendono la nostra terra, la nostra comunità” afferma il primo cittadini.

Il sindaco di Bacoli annuncia pugno di ferro per chi vuole solo speculare, per coloro che pensano “di aver comprato, con quattro soldi, la sabbia”. Non c’è spazio a Bacoli, dice il sindaco, per chi “tratta i lavoratori come schiavi, chi li umilia, chi li sottopaga, chi incassa senza pagare i tributi locali e chi è giunto al punto da sentirsi proprietario, tanto da arrogarsi il diritto di vietare l’ingresso in spiaggia di una bottiglia d’acqua. Con tanto di perquisizioni all’ingresso. E’ paradossale. Questa categoria di prenditori di beni pubblici non è gradita a Bacoli. Dovete togliere il disturbo. Siete la rovina della nostra terra”.