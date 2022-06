Alessia Marcuzzi, confessa il suo unico vizio.. non lo immaginereste mai

Sempre molto simpatica, senza perdere il suo appeal sexy. E la rivelazione che ha fatto qualche tempo fa vi lascerà a bocca aperta…

Quest’anno compirà 50 anni. A trovarne 50enni così. Alessia Marcuzzi è sempre in splendida forma. E, forse, questa sua verve invidiabile, che la rende amata e apprezzata da tutti, è dovuta anche a questo “vizio”, che la popolare conduttrice ha confessato di avere…

Alessia Marcuzzi è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato oltre 30 anni fa. Negli anni, una crescita esponenziale del successo. Da tempo ormai la bellissima Alessia è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana. Nel 1991 esordisce sull’antenata di La7, Telemontecarlo. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Ma è nel 1995 che inizia il successo vero, prima con la conduzione di “Colpo di fulmine”, su Italia 1. Ma negli anni ’90 spicca il volo con la conduzione del Festivalbar e con l’inizio della collaborazione con la Gialappa’s band.

Importante anche l’esperienza alla conduzione del programma di grande successo “Le Iene”. Da anni si è dedicata soprattutto alla conduzione di reality show. Parliamo del “Grande Fratello” e de “L’Isola dei famosi”. Una grande crescita anche nei compensi, se pensiamo che nel 2018, per ogni episodio de “L’Isola dei famosi” ha guadagnato 90 mila euro, per un totale di 13 puntate. Oltre un milione di euro nei tre mesi in cui è andato in onda il reality.

Alessia Marcuzzi ha un figlio nato ad aprile 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, in quel periodo calciatore e oggi allenatore dell’Inter. E una figlia nel 2011, nata dalla relazione con il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti. Alessia Marcuzzi si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

L’unico vizio di Alessia Marcuzzi

Sempre molto simpatica, senza perdere il suo appeal sexy. E la rivelazione effettuata nel corso di una intervista di qualche tempo fa è proprio piccante. Alessia Marcuzzi ha parlato a 360 gradi della sua vita, lavorativa e personale.

Ha ammesso di avere un ottimo rapporto con il proprio corpo, dopo le insicurezze dell’età giovanile: “Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di ‘cozza’: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!” ha detto

E ha svelato anche quale sia il suo unico vizio. Né alcool, né fumo. Né altri tipi di comportamenti particolari: “Il mio unico vizio è fare l’amore” ha detto. “E credo che si veda, perché fisicamente sto bene”. Si vede, si vede…