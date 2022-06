Cellulare, si spegne all’ improvviso nei momenti meno opportuni? La soluzione che ti cambierà la vita

Il nostro smartphone è diventato il nostro compagno di vita; lo portiamo con noi sempre ed ovunque, chi per abitudine, per comodità, per compagnia e per lavoro. Lo abbiamo sempre in tasca, in borsa, alcuni in mano senza potercene separare ed è per questo che il nostro cellulare deve rimanere sempre connesso !

Un oggetto che negli ultimi decenni ha conquistato uno dei primi posti nelle priorità della nostra vita; ce ne sono di tutti i tipi e gusti, di tutti i prezzi e capacità a seconda delle nostre esigenze.

Affidiamo al nostro cellulare un po’ tutto di noi : foto, documenti, memo, rubrica, appunti di lavoro e tanto altro ed è per questo che non ci possiamo permettere di non averlo a disposizione sempre specialmente se siamo fuori casa o se siamo in viaggio. Utilizzandolo moltissimo quindi, e affidando a lui la maggior parte della memoria, abbiamo bisogno che sia efficiente sempre; per questo la carica della batteria deve essere sempre al top per soddisfare ogni nostra richiesta.

Non sempre però la carica che facciamo in casa è sufficiente per tutta la giornata o per tutto il tempo che occorre quindi può diventare un dramma scoprire che la batteria è k.o. Ci serve una soluzione! Una nuova tecnologia ci viene in aiuto con un nuovo apparecchio super pratico che non tutti conoscono: la Power Bank.

E’ una batteria portatile in grado di caricare lo smartphone in qualsiasi momento ed in ogni luogo in assenza di corrente. E’ chiaro, la batteria deve essere carica e dal momento che lo è , può ricaricare il nostro telefono più volte.

La Power Bank ricarica il cellulare tramite una porta USB ma ne esistono anche dei modelli in grado di fare la carica senza, sono i modelli wireless. In questo caso si procede accendendo i due dispositivi che si metteranno in connessione fra loro e faranno la ricarica senza cavi. La soluzione è quindi a portata di mano, l’ importante è avere la Power Bank sempre con noi e carica.

E’ una soluzione che ci garantisce un’ efficienza sempre ottimale del nostro telefono soprattutto quando lo facciamo lavorare a pieno ritmo! Facciamo attenzione però a quando andiamo ad acquistare la nostra batteria a sceglierla con criterio e non soltanto orientandoci sulla sua capacità di ricaricare velocemente lo smartphone.

E’ preferibile acquistare un modello che sia fra i più compatibili al caricabatterie originale del nostro telefono per far si che la prestazione sia sempre al massimo e per scongiurare il rischio che la ricarica avvenga in modo parziale o del tutto insufficiente!