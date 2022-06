Elisabetta Gregoraci, il rosso è sicuramente il suo colore | Foto sconsigliata ai deboli di cuore

Più il tempo passa, più migliora. Non solo in bellezza, ma anche in sensualità ed eleganza. Questa foto è una delle sue più belle

Facciamo scattare l’alert. Se le emozioni forti vi turbano e vi fanno stare male, allora girate altrove. Ma se volete vedere una delle foto più sexy mai pubblicate da Elisabetta Gregoraci, allora questo è il posto giusto. Questo (mini) abbigliamento in rosso le dona davvero tanto…

Conosciamo ormai da tempo Elisabetta Gregoraci. Divenuta famosa anche per via della sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Quando inizia il rapporto tra i due, infatti Briatore è un imprenditore molto importante, ma, soprattutto, è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

A prescindere dal matrimonio con Briatore, comunque, Elisabetta Gregoraci, dalla nativa Calabria (è originaria di Soverato) diventa una showgirl di primissimo livello. Oggi 42enne, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Per lei anche alcune interpretazioni cinematografiche. Da menzionare, certamente, “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone e, nel 2019, “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti. Tra i programmi televisivi di maggiore successo, menzioniamo invece “Buona domenica”, tra il 2006 e il 2008, ma anche “Made in sud”, dal 2012 al 2019. Ha anche partecipato, nel 2020, al “Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, red passion

Più il tempo passa, più migliora. Non solo in bellezza, ma anche in sensualità ed eleganza. E non è facile migliorare quando la base di partenza è già altissima. Seguire il profilo di Elisabetta Gregoraci è una gioia per il cuore e per la vista. Su Instagram, infatti, la bella calabrese spesso condivide con noi momenti di vita vera, insieme al figlio Nathan Falco. Ma altre volte regala immagini che sprizzano sensualità da ogni pixel. Come questa.

Gli anni passano. Ma lei fa invidia a donne anche parecchio più giovani. In tutto e per tutto. Lo dimostra questo scatto pubblicato pochissimi giorni fa. La nostra Elisabetta è in posa per pubblicizzare la nuova linea di bikini di un noto brand. E, in effetti, non si poteva scegliere testimonial migliore, dato che questo costume di colore rosso si abbina benissimo alla carnagione di Elisabetta e ai suoi capelli.

Un due pezzi che è arricchito anche da due laccetti (uno per la parte superiore e uno per quella inferiore) dorati. Ma, oltre questo, avete visto l’espressione con cui ci guarda Elisabetta? Uno sguardo del genere siamo sicuri che creerà molte palpitazioni.