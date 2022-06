Piqué, la separazione con Shakira mette in pericolo anche altri giocatori | Nel vortice di festini e bella vita

Il calciatore del Barcellona Gerard Piqué è al centro di diverse voci gossippare. Dopo la separazione con Shakira, lo spagnolo si starebbe godendo la bella vita con feste quasi ogni notte.

Le voci del gossip non si placano su Gerard Piqué, fresco di separazione con la compagna Shakira dopo anni di relazione. Il calciatore del Barcellona e la bella cantante stavano insieme da un decennio e della loro storia erano nati due bambini, Milan e Sasha, che adesso sarebbero pronti a volare a Miami con la madre lasciando il padre da solo in Spagna.

Secondo i rumors, sarebbe stata Shakira a porre fine alla relazione con Piqué dopo aver scoperto i tradimenti di lui con una cameriera di 22 anni. Ma secondo altre dicerie, invece, i due sarebbero una coppia da circa tre anni a seguito di una crisi superata proprio a seguito di questa decisione di dare una particolare sterzata alla loro relazione.

E proprio in base a questa scelta, di cui i parenti erano a conoscenza, la famiglia del calciatore sarebbe rimasta molto sorpresa dalla decisione presa dalla cantante di separarsi dal compagno dopo aver scoperto quello che allora non sarebbe un reale tradimento.

Ma non sarebbero solo queste le notizie di gossip nei confronti di Piqué che, in realtà, quando era formava ancora una coppia con Shakira non avrebbe condotto una vita da “accasato” nel vero senso della parola.

Anzi, sarebbe stato protagonista di svariate feste notturne in terra catalana spendendo cifre esorbitanti a ogni uscita.

Piqué, feste notturne da oltre duemila euro a serata

E la rete tv spagnola Telecinico avrebbe anche scoperto come Piqué trascorre queste notti tra feste e baldoria. A svelare il mistero è stato Jordi Martin, un noto fotografo di Barcellona.

L’uomo ha raccontato di come Piqué stia spendendo oltre 2.000 euro a notte in discoteche e ristoranti divertendosi fino alle prime luci dell’alba. Importi, però, che sarebbero minime rispetto alle grandi somme che il calciatore percepisce dal Barcellona e dagli sponsor.

E insieme all’ormai ex di Shakira, ci sarebbe anche un suo giovane compagno di squadra. Ovvero il 22enne centrocampista Riqui Puig che trascorrerebbe molto tempo con il ben più adulto difensore, quasi come se quest’ultimo lo avesse preso sotto la sua ala.

A queste feste, inoltre, parteciperebbero anche altri calciatori del Barcellona che sarebbero anche loro sposati. A svelare il gossip è stata l’influencer spagnola Luciana Guschmer che sempre a Telecinico ha raccontato: “A una di questi party non ci hanno permesso di portare i cellulari perché c’erano molti giocatori che erano lì con le modelle e che si erano sposati, compreso Piqué”.