Anna Tatangelo, avete mai visto il fratello? Insieme sono di una bellezza abbagliante!

Anna Tatangelo è una delle cantanti più talentuose del panorama nazionale, ma anche una delle più affascinanti! Evidentemente la bellezza è nel DNA, poiché anche suo fratello ha un fisico statuario e un volto stupendo; i due si somigliano tantissimo ed è un piacere per gli occhi guardare la loro foto.

Anna ha presentato suo fratello attraverso un post sui social. L’immagine è splendida e il pubblico non può che apprezzare tanta bellezza tutta insieme. Tra i due sembra esserci moltissima complicità.

Anna Tatangelo continua ad essere una delle donne più in vista del mondo della musica. Dopo la fine della, tanto criticata quanto appassionata, storia con Gigi D’Alessio, Anna si è concentrata sulla carriera e ha inanellato più di un successo durante questi anni.

Anna, il suo rapporto con Giuseppe che va al di là di ogni critica

Spesso sui social è apparsa accanto a un bellissimo ragazzo e non sono mancate le immediate voci di un nuovo flirt per la bellissima cantante. Ma quell’uomo non era altro che Giuseppe, uno dei fratelli maggiori di Anna. E proprio in questi giorni la Tatangelo ha annunciato la nascita di Mariasole, la seconda figlia di Giuseppe. La cantante dedica un post alla nascita della nipote: è nata Mariasole, la mia principessa, corredandola di foto con un gigantesco fiocco rosa.

Giuseppe non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se su Instagram ha più di 14.000 follower. Lui, che è nato e cresciuto a Sora nella provincia laziale, ha un’attività commerciale, il forno dei sapori gestita insieme alla moglie.

I due oggi sono genitori di Mariasole e del primogenito Francesco ed hanno una famiglia serena; anche con sua sorella Anna il rapporto è strettissimo. Molto spesso i due pubblicano immagini che li ritraggono insieme durante eventi soprattutto familiari. Il feeling tra i fratelli è palpabile, ma soprattutto la somiglianza è straordinaria.

Anna e Giuseppe la “coppia delle meraviglie”

Sono di una bellezza che incanta e le loro immagini confondono letteralmente la vista. In questa foto a bordo piscina sono in bella evidenza con una forma fisica perfetta, merito senz’altro di una dieta equilibrata e di molto allenamento sportivo.

Ma quello che più si nota é l’allegria e la serenità che scorre in quei scatti. Anna è appoggiata con delicatezza sulle gambe di suo fratello che sorride divertito all’obiettivo; anche la cantante si lascia andare ad una risata liberatoria probabilmente a causa di qualche commento simpatico del fotografo. Una coppia d’assi nella vita e sui social, Anna e Giuseppe possono fare invidia a molte coppie dello spettacolo anche se la loro è un’unione che, a differenza di molte altre, non si romperà mai.