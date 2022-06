Bonus terme, ultimi giorni per ottenerlo | Ecco come fare

Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro

Conto alla rovescia. Mancano ormai davvero pochissimi giorni per poter usufruire del bonus terme stanziato dal Governo. Affrettatevi, quindi, perché il tempo stringe e potreste perdere una succulenta opportunità.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto. Il bonus copre fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 53 milioni di euro. L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Le richieste sono state tantissime: oltre 250mila italiani hanno chiesto il bonus terme, portando rapidamente ad esaurimento i 50 milioni destinati all’iniziativa.

Ultimi giorni

Funziona così: il cittadino prenota i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta. La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. I servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine. L’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

Potrà utilizzarlo anche chi lo ha ricevuto ma non ha mai fissato un appuntamento con il centro termale. È un buono usufruibile solo dai maggiorenni ed è cumulabile: perciò una coppia che ha ricevuto due bonus avrà diritto a cure fino a 400 euro.

Inizialmente fissata per fine 2021, la scadenza del bonus è stata riprogrammata prima per il 31 marzo 2022 e poi per fine giugno, a causa della diffusione dell’epidemia di Covid. Con la fine dello stato di emergenza a fine marzo però cessa anche la possibilità di una ulteriore proroga. Per cui mancano davvero pochissimi giorni per poter usufruire di questo bonus. Affrettatevi!