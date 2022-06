Karina Cascella, l’estate la fa scatenare | La foto del lato B è strepitosa

Si è concessa alcuni giorni di relax nella paradisiaca località esotica. Guardare è uno spettacolo. E non ci riferiamo solo al paesaggio…

“Più carica che mai”. Così si definisce Karina Cascella in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. E anche noi, vedendo questo splendido panorama non possiamo che caricarci. La bella campana questa volta si è davvero superata.

Bella campana, dicevamo. Già, perché Karina Cascella è nata il 22 gennaio del 1980 ad Aversa, in provincia di Caserta. Personaggio televisivo che, negli ultimi anni, ha scalato le classifiche della celebrità. Gran parte della sua popolarità, comunque, è dovuta ad aver partecipato alle edizioni 2006, 2007 e 2008 di “Uomini e donne”, il fortunato format ideato e condotto da Maria De Filippi.

Non si tratta, comunque, delle uniche incursioni televisive di Karina Cascella, che ancor prima di “Uomini e donne” si era fatta notare – siamo nel 2005 – per la sua partecipazione a “Temptation Island”. Successivamente – e quindi voliamo direttamente nel 2008 – menzioniamo la sua partecipazione alla terza edizione de “La Talpa”.

In quell’occasione, peraltro, Karina riesce a primeggiare, battendo il pornodivo Franco Trentalance, ma non solo. Karina Cascella ha vinto un televoto con 520.000 voti totali, con una percentuale del 54% contro Clemente Russo.

Ma, ovviamente, gran parte del suo successo è dovuto a “Uomini e donne”. Lì, per un determinato periodo, trova anche l’amore, con il tronista Salvatore Angelucci e dal loro amore è nata anche una bimba, Ginevra.

Oggi, comunque, Karina Cascella è molto meno presente in televisione rispetto al passato. Un allontanamento dovuto anche alla pandemia da Covid-19, che da oltre due anni morde. Ma la bella campana ha deciso di dedicarsi maggiormente alle attività imprenditoriali insieme al nuovo compagno Max Colombo.

“Relax, famiglia, amici, mare e sole”

Non per questo, però, disdegna la bella vita. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram (dove continua a essere seguitissima), la nostra Karina si geolocalizza presso il Jaz Almaza Bay, resort di extra lusso a Marsa Matruh, in Egitto. Beata lei! Evidentemente si è concessa alcuni giorni di relax nella paradisiaca località esotica.

Ma è pronta a tornare più in forma e più in palla di prima, come lei stessa ci dice nel messaggio di accompagnamento al post: “Relax, famiglia, amici mare e sole! La ricetta perfetta per qualche giorno di serenità❤️ Voi state bene? Non vedo l’ora di tornare a lavoro più carica che mai”.

Vi sembrerà strano, ma abbiamo notato anche la didascalia. E questo nonostante la bella Karina indossi un succinto bikini, color verde militare nella parte superiore e maculato in quella inferiore. E che dire quando si volta è dà quasi le spalle alla telecamera… un lato b che scatena i suoi tantissimi followers.