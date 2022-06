Vanessa Incontrada, con questa foto altro che body shaming! È di una bellezza incredibile… i fan impazziscono

Vanessa Incontrada in questi giorni è al centro di una vera e propria bufera sul body shaming. Un attacco feroce contro la figura della splendida attrice e conduttrice. Con le ultime immagini, che ha voluto condividere con i suoi follower, Vanessa smentisce proprio tutti: è di una bellezza travolgente e i suoi follower sono rimasti letteralmente senza fiato.

È stato un vero e proprio attacco mediatico che l’ha colpita nell’anima. Dopo essere stata paparazzata al mare ed essere state diffuse delle foto che non le rendevano affatto giustizia frutto di inquadrature strategiche e luci sbagliate, Vanessa è stata al centro di numerose polemiche da parte di chi al mondo riesce solo a criticare.

Vanessa Incontrada, con il suo spirito guerriero abbatte tutti i muri

La Incontrada, un’attrice bravissima dal fascino latino che ha conquistato negli anni milioni di persone, oggi ha trovato un muro di fronte. Un ostacolo duro e difficile da superare che solo con la forza e lo spirito che la contraddistinguono è riuscita ad abbattere.

Vanessa è sulla cresta dell’onda da più di vent’anni da quando, giovanissima ha debuttato sul piccolo schermo. L’attrice di origine spagnola, negli anni ha accolto e valorizzato i cambiamenti del suo corpo senza ricorrere mai a nessun intervento chirurgico. Sarà forse questo il segreto per la sua bellezza intramontabile, che, qualche maligno ha voluto per un momento dimenticare?

L’ultimo sua apparizione al concerto in occasione dei festeggiamenti per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio l’ha vista in una forma esplosiva! E’ una donna con delle curve da mozzare il fiato che qualsiasi uomo vorrebbe avere al suo fianco. E’ forse chi non riesce ad ottenere cotanta bellezza che si scaglia duramente sfruttando immagini assolutamente non veritiere.

Vanessa, le sue foto che la mostrano bellissima com’è

Vanessa, infatti, dopo le foto rubate in barca e l’apparizione in tv, mostrando una superiorità intellettuale non indifferente, pubblica nuovamente immagini in costume. La conferma della sua straordinaria bellezza arriva, quindi, immediata. Vanessa é sorridente e solare come non mai mentre indossa un costume giallo limone.

A sua detta quello è il suo colore preferito, quello dell’estate, quello che, confermiamo, si addice di più al suo carattere solare e spensierato. A differenza di molte altre sue colleghe si mostra al naturale e con quelle sensuali lentiggini e lo sguardo ammaliante sembra proprio una diva d’altri tempi.

E’ la dimostrazione, questa, che distorcendo un’immagine si può ottenere un effetto devastante che può anche minare alla salute psicofisica di qualcuno più debole. Ecco perché Vanessa, pubblicando queste foto, decide di mandare un messaggio a tutte le donne che devono saper riconoscere la bellezza che hanno e che le rende uniche e speciali.