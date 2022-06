Cristiano Ronaldo, quello che sta realizzando per il suo ritiro è qualcosa di incredibile | Si è superato

Cristiano Ronaldo pensa già al futuro e alla sua vita dopo il ritiro dal calcio giocato. Il portoghese si è reso protagonista di un acquisto extra lusso per la sua abitazione da “pensionato”.

A 37 anni compiuti Cristiano Ronaldo non ha la minima intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal mondo del calcio giocato. La sua ultima stagione disputata, che ha visto il ritorno al Manchester United dalla Juventus, nonostante i 24 gol complessivi non è stata delle migliori e l’animo da vincente del portoghese lo spinge allora a giocare ancora meglio.

Non è certo che nella prossima annata, il fuoriclasse portoghese indosserà ancora la maglia dei Red Devils, visto anche l’arrivo dell’allenatore Ten Hag che vorrebbe puntare su una linea verde, ma ciò che è certo è che l’ex bianconero continuerà a solcare il rettangolo di gioco.

Il ritiro di Cristiano Ronaldo non sarà quindi immediato, ma il cinque volte Pallone d’oro starebbe già pensando a come godersi la pensione una volta appesi gli scarpini al chiodo.

E CR7 avrebbe già deciso dove trascorrere la sua vita post calcio giocato, individuando il luogo perfetto dove abitare con la famiglia tra relax e lusso sfrenato.

Il portoghese, come riportato dal The Sun, avrebbe infatti acquistato una grandissima proprietà in patria; nello specifico a Quinta da Marinha, un’area che si trova nel parco naturale Sintra-Cascais sulla costa occidentale del Paese lusitano. E la spesa di Ronaldo sarebbe stata milionaria.

Cristiano Ronaldo, acquista il terreno dove trascorrere la “pensione” ma sfora il budget

Cristiano Ronaldo ha deciso allora di vivere la vita post calcio in una delle zone più in e costose del Portogallo, definito non a caso la Riviera portoghese. Al momento il calciatore ha acquistato “solamente” il terreno, ma l’intenzione è quella di costruire una villa extra lusso dove vivere con la compagna Georgina e i cinque figli.

Piscine all’aperto e al chiuso, palestra, maxi panorama, zona benessere con saune sono solo alcuni dei comfort che avrà al suo interno la maxi casa progettata dal fuoriclasse lusitano.

Cristiano Ronaldo ha però dovuto fare i conti anche con un incidente di percorso legato ai costi della proprietà e all’aumento dei prezzi dei materiali. Il cinque volte Pallone d’oro aveva infatti messo in preventivo una spesa da circa 10 milioni di sterline, ma per la residenza sarebbero ora necessari almeno 17 milioni.

“Ha cercato la perfezione nel corso di tutta la sua carriera calcistica e adesso vuole lo stesso anche fuori dal campo. Vuole che tutto sia giusto per lui e la sua famiglia. Il budget iniziale era di circa 10 milioni di sterline, ma adesso è salito a 17. Tutti sanno che i prezzi sono saliti alle stelle, ma non è un problema che non riguarda solo il Portogallo” ha dichiarato una fonte al tabloid inglese The Sun.