Federica Panicucci racconta il grave incidente di cui è stata vittima | Un dolore tremendo

Federica Panicucci, una tra le showgirl più amate della televisione italiana, ha preoccupato tutti i suoi fan parlando di un gravissimo incidente domestico del quale è stata vittima. La sofferenza è stata grande e Federica racconta tutti i dettagli.

Conduce ogni giorno magistralmente l’intrattenimento mattutino di Canale 5, presentando le nuove puntate di Mattino 5 news. Ma Federica é da più di trent’anni sulla cresta dell’onda dopo il suo precocissimo debutto in televisione nella trasmissione Portobello.

Federica Panicucci, il suo successo stellare

Da quel momento è iniziata una sfavillante carriera divisa tra la Rai e Mediaset, durante la quale ha raggiunto un successo straordinario. Negli anni ’90 era alla conduzione del Festivalbar e la sua immagine è diventata presto iconica per i ragazzi di quegli anni grazie ai suoi lunghissimi capelli, all’epoca castani.

Ha poi lavorato per un lungo periodo su Rai due alla conduzione di innumerevoli programmi dedicati soprattutto ai problemi di cuore. Il suo grande ritorno in Mediaset è avvenuto nel 2006 quando le hanno affidato il timone de La pupa e il secchione. Oggi è alla guida di Mattino 5 da ormai 13 anni e rimane sempre uno dei personaggi televisivi più apprezzati.

Tra i vari impegni, Federica ha avuto anche un trascorso come conduttrice radiofonica; per parecchi anni ha presentato il programma Dear Deejay, una trasmissione del fine settimana che andava in onda esclusivamente la domenica mattina. Per Federica é seguita anche una breve esperienza a Radio 101.

La trasmissione mattutina di Canale 5 andrà in onda fino a fine giugno, dopodiché Federica Panicucci si potrà godere le tanto meritate vacanze, per ricaricarsi e ripresentarsi più in forma che mai per la prossima stagione televisiva per la quale è già stata riconfermata.

I dettagli del terribile incidente domestico

Ma recentemente ha fatto preoccupare tutti i suoi fan raccontando i dettagli di un terribile incidente avvenuto proprio in casa. Ha dichiarato di aver afferrato distrattamente una griglia incandescente e ovviamente di aver riportato un’ustione molto importante.

Ha parlato di un dolore tremendo, quasi disumano, difficile da sopportare. In quel momento l’unica operazione per salvarsi è stata quella di chiamare suo marito Marco Bacini, che è riuscito a mantenere il sangue freddo e a tele-guidarla per compiere le prime manovre di pronto soccorso.

Una grande paura che fortunatamente si è conclusa per il meglio. Qualche ferita medicata a casa e qualche giorno di riposo per la bellissima conduttrice. Il peggio è passato, ma Federica con il suo racconto, mette in guardia tutto il pubblico dalla pericolosità degli incidenti domestici che sono una delle cause più diffuse di morte.