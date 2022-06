Guendalina Tavassi: vivi, ama, ridi | I suoi scatti hanno stregato i followers

Guendalina Tavassi è stata una dei protagonisti dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi”. Ora che la sua avventura si è conclusa, l’influencer è tornata ad infiammare i social network con i suoi scatti.

Classe 1988, nata a Roma, Guendalina Tavassi si è fatta conoscere dagli spettatori con la sua partecipazione al “Grande Fratello”. La casa più spiata d’Italia è stata il suo trampolino di lancio: una volta uscita dal reality show, infatti, ha esordito come attrice, opinionista e showgirl sul piccolo schermo.

Nel 2012 è entrata nel cast della sitcom “S.P.A.”. Nel frattempo, è apparsa in diversi programmi tra cui “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque” in qualità di opinionista, diventando uno dei volti televisivi più chiacchierati degli ultimi tempi.

L’allontanamento da Umberto D’Aponte e la nuova storia

Ad attirare l’attenzione dei gossip è stata la sua relazione con l’imprenditore Umberto D’Aponte. La coppia ha celebrato le nozze nel 2013 e, nello stesso anno, è nata la loro primogenita, Chloe. Mentre nel 2016 Guendalina ed Umberto hanno dato alla luce Salvatore.

L’anno scorso l’influencer ha annunciato la separazione dall’imprenditore. Dopo qualche mese, Umberto è stata arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina. La showgirl ha denunciato di essere stata vittima di violenze da parte dell’ex marito, che l’avrebbe aggredita anche davanti al figlio.

I fan della showgirl si sono allarmati in seguito alla pubblicazione, da parte di quest’ultima, di una fotografia in cui appariva con un occhio nero sui social network. Sotto al post, il commento di Chloe: “Vergogna ridurre mia madre così”, successivamente sparito insieme allo scatto.

In seguito alla scarcerazione di Umberto, avvenuta mentre l’influencer stava partecipando a “L’Isola dei famosi” in Honduras, Guendalina ha lasciato il reality per fare ritorno in Italia.

Attualmente sembrerebbe aver ritrovato la serenità con il nuovo fidanzato, Federico Perna, manager impegnato nel settore della ristorazione. La loro relazione è stata resa ufficiale lo scorso agosto, tramite un post su Instagram.

Il sorriso dell’influencer ha stregato il web

Dando un’occhiata al profilo della showgirl, sono diversi gli scatti insieme al compagno con il quale forma una bellissima coppia. Oltre alle foto insieme a Federico, con tanto di dediche romantiche, Guendalina è molto attiva su Instagram ed ogni giorno delizia i fan con i suoi scatti mozzafiato.

Nella serie di fotografie che vi proponiamo, l’influencer ha scelto un look che le dona alla perfezione, esaltando le sue forme. Ed il suo sorriso rende gli scatti ancora più belli.